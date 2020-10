Oruc Reis: Με αντι-NAVTEX απαντά η Ελλάδα στην Τουρκία

Aντι-Navtex εκδόθηκε από τον σταθμό της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο.

Η αντι-Navtex εκδόθηκε με αφορμή τη νέα παράνομη Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας για έρευνες του Oruc Reis σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο. Η ελληνική Navtex τονίζει ότι η τουρκική Navtex αφορά «σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» και είναι «παράνομη» διότι η περιοχή που εκτείνεται «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Στην ελληνική Navtex υπογραμμίζεται, επίσης, ότι ο σταθμός της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Σημειώνεται ότι με νέα Navtex που εξέδωσε χθες Τετάρτη η Τουρκία, παρατείνονται οι έρευνες του γεωτρύπανου Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο μέχρι και τις 27 Οκτωβρίου.

Ακολουθεί η ελληνική Navtex:

ZCZC HA05





212200 UTC OCT 20 IRAKLEIO STATION NAVWARN 618/20





KASTELORIZO SEA





1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA17-1314/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX MESSAGE NUMBER FA17-1314/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 272059 UTC OCT 20.