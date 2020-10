Με αντι-Navtex απαντά η Ελλάδα στην Τουρκία, για τις έρευνες του Oruc Reis

Με αντι-Navtex απαντά η Ελλάδα στην νέα παράνομη τουρκική Navtex, για τις έρευνες του Oruc Reis νότια της Ρόδου και ανατολικά της Καρπάθου.

Στην ελληνική Navtex, που εξέδωσε ο σταθμός του Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, τονίζεται ότι η τουρκική Navtex αναφέρεται σε «μη εγκεκριμένη και παράνομη δραστηριότητα» σε περιοχή που «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι ο σταθμός του Ηρακλείου «έχει την αρμοδιότητα για να εκδίδει μηνύματα Navtex στην περιοχή».

Αργά το βράδυ του Σαββάτου η Τουρκία εξέδωσε νέα Navtex, που παρατείνει τις έρευνες του Oruc Reis. Συγκεκριμένα, με αυτή παρατείνονται οι δραστηριότητες του ερευνητικού σκάφους και των συνοδευτικών του πλοίων έως τις 4 Νοεμβρίου, σε θαλάσσια περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά της Καρπάθου.

Η προηγούμενη τουρκική Navtex για τις έρευνες του Oruc Reis είχε ισχύ έως τις 27 Οκτωβρίου.

Η ελληνική Navtex:

IRAKLEIO STATION NAVWARN 624/20 SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA22-1332/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA22-1332/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 042059 UTC NOV 20.