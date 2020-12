Next Christmas I'll give you my heart: Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης «σε λέει να μείνεις σπίτι»

Με μια διασκευή του Last Christmas για τα επόμενα Χριστούγεννα, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης ζητά από τους κατοίκους και τους επισκέπτες που τους λείπει η πόλη, να κάνουν φέτος υπομονή, τηρώντας τα μέτρα.

«Next Christmas θα έρθεις Θεσσαλονίκη 🎄✨ Φέτος μένουμε όλοι σπίτι, για να μπορέσουμε του χρόνου να γιορτάσουμε όλοι μαζί!» γράφει ο ΟΤΘ στην λεζάντα του ντουέτου με την γνωστή μελωδία των Wham!, με στίχους και πλάνα από την «καρδιά» της συμπρωτεύουσας.

Next Christmas I'll give you my heart, θα έρθεις Θεσσαλονίκη

This year, will keep us apart, σε λέω να μείνεις σπίτι

Μείνει σπίτι, κι όλα καλά. Mask and distance, δεν θέλει πολλά

Και του χρόνου - σε λίγο καιρό- θα φάμε μπουγάτσα.

Δείτε το βίντεο κλιπ:

Το βίντεο κλιπ πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων με όλες τις απαραίτητες άδειες και τηρώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας.