Τέλος το click away από την Κυριακή - Τι θα γίνει με τις παραγγελίες

Η απόφαση της κυβέρνησης για εφαρμογή πιο αυστηρού lockdown με νέα μέτρα μέχρι τις 11 Ιανουαρίου σηματοδοτεί το προσωρινό τέλος του click away λόγω του κορωνοϊού.

Την ίδια ώρα, προβληματισμός επικρατεί για τις εκατοντάδες παραγγελίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα και για τις οποίες τα μαγαζιά επρόκειτο να καλέσουν τους πελάτες από το κατάστημα τις επόμενες ημέρες.

Πολλές οι παραγγελίες που εκκρεμούν



Σύμφωνα με το ethnos.gr, το γεγονός ότι οι εταιρείες ταχυμεταφορών έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας, προκαλεί προβληματισμό στους εμπόρους, οι οποίοι θα πρέπει να βρουν τρόπο για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Το πιθανότερο σενάριο, σύμφωνα με πληροφορίες από εμπορικούς κύκλους, είναι κάθε καταστηματάρχης να προγραμματίσει εκ νέου άλλη ημερομηνία παράδοσης μετά τις 11 Ιανουαρίου.

Ένα άλλο σενάριο που εξετάζουν οι καταστηματάρχες είναι να γίνεται έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία, παράδοση στο σπίτι, από υπαλλήλους των καταστημάτων ώστε να περιοριστεί η καθυστέρηση στις παραδόσεις των παραγγελιών.

Κορκίδης: «Μικρό το κακό, εάν τα αυστηρά μέτρα διαρκέσουν μόνο την πρώτη εβδομάδα του έτους»

«Είναι μια αρνητική εξέλιξη, αλλά εάν τα αυστηρά μέτρα διαρκέσουν μόνο την πρώτη εβδομάδα του έτους, θα έλεγα πως είναι μικρό το κακό, αφού η αγορά είναι σε αναμονή για την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων την δεύτερη Δευτέρα του μήνα, 11 Ιανουαρίου», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ και του ΠΕΣΑ Βασίλης Κορκίδης με αφορμή τις σημερινές ανακοινώσεις για τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας και της λειτουργίας της αγοράς που τίθενται σε εφαρμογή από την Κυριακή.

«Εάν θέλουμε να ξεχωρίσουμε κάτι από την αιφνιδιαστική απόφαση είναι τα αντανακλαστικά του ΥΠΟΙΚ, που για τα εβδομαδιαία αυστηρά μέτρα ανακοίνωσε μηνιαία οικονομικά αντίμετρα με πλήρη απαλλαγή από το ενοίκιο του Ιανουαρίου. Δυστυχώς, πριν τα επόμενα βήματα, πρέπει να σταματήσουμε για μια εβδομάδα, και από το click away για να πάμε στο click in shop, πρέπει να περάσουμε από το click to stop», πρόσθεσε.