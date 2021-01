Οι ειδικοί «φρενάρουν» το άνοιγμα Γυμνασίων & Λυκείων

Δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση φαίνεται πως αποτελεί το άνοιγμα των Γυμνασίων και των Λυκείων, καθώς λοιμωξιολόγοι εμφανίζονται αντίθετοι σε μία τέτοια κίνηση, ενώ κάποια καταστήματα αναμένεται να ανεβάσουν ρολά.

Το γεγονός ότι το λιανεμπόριο, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να ανοίξει τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, φαίνεται να προβληματίζει τους επιστήμονες για το αν και πότε θα επιστρέψουν στα θρανία οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς όπως τονίζουν ορισμένοι εξ αυτών, ο συνδυασμός μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των κρουσμάτων.

Έτσι, όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, το άνοιγμα των Γυμνασίων και των Λυκείων μετατίθεται, καθώς προτεραιότητα έχει η λειτουργία του λιανικού εμπορίου.

Σύψας: Υπάρχει πιθανότητα να επηρεάσει το άνοιγμα του λιανεμπορίου τη σχολική δραστηριότητα

Την άποψη ότι ακόμα δεν είναι εφικτό να ανοίξουν λιανεμπόριο και σχολεία μαζί εξέφρασε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Νίκος Σύψας.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στον ΣΚΑΪ, θα πρέπει να γίνουν αργά βήματα, λέγοντας πως το όποιο άνοιγμα θα φέρει και μία επιδείνωση «σε ανεκτό επίπεδο».

«Με το άνοιγμα των δραστηριοτήτων θα έχουμε επιδείνωση της επιδημίας, είναι σαφές αυτό. Όλα θα αυξηθούν, και τα κρούσματα και οι διασωληνώσεις, το ζήτημα είναι να είναι σε ανεκτό επίπεδο, να έχουμε δηλαδή αρκετές ελεύθερες μονάδες στις ΜΕΘ και δεν θα φοβόμαστε ότι θα μείνουν εκτός πολίτες. Οριακά ανοιχτό είναι το ΕΣΥ με κάλυψη μονάδων 60%, με μονάδες ΜΕΘ στο 80%, νομίζω πρέπει να πάρουμε άλλα μέτρα».

«Υπάρχει πιθανότητα να επηρεάσει το άνοιγμα του λιανεμπορίου τη σχολική δραστηριότητα. Γνωρίζουμε ότι η κίνηση της επιδημίας στα σχολεία επηρεάζεται άμεσα από την κίνηση εκτός σχολείου. Όλα είναι αλληλένδετα. Κανένας δεν είναι σε γυάλα ή φούσκα. Αν τα στοιχεία που μας παρουσιάσουν οι επιδημιολόγοι κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής είναι παρόμοια με αυτά που επικρατούν σήμερα, νομίζω ότι τότε μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα» ανέφερε ο κ. Σύψας.

«Το πρώτο ήταν τα Δημοτικά, το δεύτερο θα είναι είτε το λιανεμπόριο (ένδυση-υπόδηση) είτε οι επόμενες τάξεις της εκπαίδευσης. Και τα δύο θα έχουν παρόμοιο επιδημιολογικό φορτίο. Όχι όμως και τα δύο. Η τακτική μας είναι ότι ανοίγουμε ένα βήμα τη φορά. Όλα αυτά όμως, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία της Παρασκευής θα το επιτρέπουν».

Σαρηγιάννης: Δεν πρέπει να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, σημείωσε ότι με τα Δημοτικά σχολεία εν λειτουργία, αν ανοίξουν τα καταστήματα με τη μέθοδο του click away, τα κρούσματα θα αγγίξουν τα 2.000 στις αρχές Απριλίου. Ωστόσο, επισήμανε ότι τότε η κατάσταση θα είναι πιο διαχειρίσιμη, καθώς κι ο καιρός θα είναι καλύτερος και θα έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

«Μπορούμε να ανοίξουμε τα καταστήματα στις 18 Ιανουαρίου με click away και ταυτόχρονα να προετοιμαστούμε και για το επόμενο βήμα του click in the shop (ραντεβού για αγορές μέσα στο καταστήμα). Ωστόσο, δεν πρέπει να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης», είπε ο καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Στη συνέχεια, επισήμανε ότι για να επαναλειτουργήσουν Γυμνάσια και Λύκεια, θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα, όπως συσκευές για τον καθαρισμό του αέρα στους εσωτερικούς χώρους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και αύξηση των rapid test ώστε να προληφθεί πιθανή αναζωπύρωση.

Εξαδάκτυλος: Στο δίλημμα λιανεμπόριο ή Γ' Λυκείου προτεραιότητα έχει το εισόδημα των νοικοκυριών

«Αν τεθούμε προ διλήμματος το εισόδημα των νοικοκυριών θα πρέπει να έχει προτεραιότητα σε σχέση με το άνοιγμα της Γ' Λυκείου» ανέφερε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

Ο κ. Εξαδάκτυλος τοποθετήθηκε για το δίλημμα του ανοίγματος του λιανεμπορίου ή των υπόλοιπων σχολικών βαθμίδων, υποστήριξε πως μπροστά στο δίλημμα αυτό η υγεία προηγείται.

«Δε μπορούμε να κάνουμε πολλά βήματα ταυτόχρονα. Δεν έχουμε ξεπεράσει το πρόβλημα. Δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα, η οποία δεν επιτείνει τη μετάδοση του ιού. Σε οποιοδήποτε άνοιγμα περιμένουμε την επιβάρυνση της επιδημιολογικής εικόνας», ανέφερε μεταξύ άλλων, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Απαντώντας για το ποιο πρέπει να είναι το επόμενο βήμα ανέφερε πως ότι θα πρέπει να στηριχθεί η μεσαία τάξη, άρα να ανοίξει το λιανεμπόριο.

«Αν είναι να κάνουμε ένα βήμα, το βήμα θα είναι αυτό», σημείωσε τονίζοντας πως το σύστημα click away δεν επιβάρυνε ιδιαίτερα τις ημέρες των γιορτών.

«Αν χρειαστεί θα υπάρξουν και μέτρα για την κινητικότητα. Αν τα στοιχεία το επιτρέπουν θα ανοίξουν και το λιανεμπόριο και τα γυμνάσια-λύκεια», πρόσθεσε τονίζοντας ότι ακόμα δεν έχουν ακριβώς όλα τα διαθέσιμα στοιχεία ακόμα.

Βατόπουλος: Δύσκολο να ανοίξουν ταυτόχρονα σχολεία και αγορά



Από την πλευρά του, ο καθηγητής Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, υποστήριξε ότι τα σχολεία έχουν προτεραιότητα σε σχέση με την αγορά, αλλά πρόκειται για δύσκολη η εξίσωση.

«Αν θα ανοίξει πρώτα το Γυμνάσιο ή το μαγαζί είναι μια πολιτική απόφαση. Είναι πολύ δύσκολο να ανοίξουν ταυτόχρονα σχολεία και αγορά», τόνισε.

Κεραμέως: Μας προβληματίζει η Γ΄Λυκείου

Επιφυλακτική για το άνοιγμα των Γυμνασίων και των Λυκείων εμφανίστηκε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, λέγοντας πως έχει προγραμματιστεί συζήτηση με την ειδική επιτροπή.

«Η Γ' Λυκείου μας προβληματίζει γι' αυτό έχουμε προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, τον περιορισμό της εξεταστέας ύλης. Από κει και πέρα, υπάρχουν σαφείς δυσκολίες στην απομόνωση της Γ' Λυκείου. Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στη Γ' λυκείου διδάσκουν και στην Α' και Β' λυκείου, διαφορετικό ωράριο με την εξ αποστάσεως και τη δια ζώσης εκπαίδευση. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Η μεμονωμένη λειτουργία θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Στην επιτροπή των ειδικών είναι πάντοτε πάρα πολύ δεκτικοί σε ζητήματα πρακτικής φύσεως. Θέλουν να μάθουν αν είναι εφαρμόσιμα τα μέτρα» εξήγησε η κυρία Κεραμέως