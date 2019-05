Your Face Sounds Familiar - O Ίαν Στρατής είναι ο μεγάλος νικητής - Πρωτιά στην τηλεθέαση

Με νικητή τον Ίαν Στρατή και μεγάλη τηλεθέαση ολοκληρώθηκε ο τελικός του Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1.

Το σόου ξεκίνησε στις 27 Ιανουαρίου και μετά από σχεδόν τρεις μήνες ολοκληρώθηκε με την ανάδειξη του μεγάλου νικητή, του τραγουδιστή Ίαν Στρατή. Οι τέσσερις φιναλίστ που έφτασαν στον τελικό ήταν οι Αργύρης Αγγέλου, Μελίνα Μακρή, Κατερίνα Στικούδη και Ίαν Στρατής οι οποίοι μεταμορφώθηκαν και ανέβηκαν στη σκηνή του Your Face Sounds Familiar.

Το σόου κατέκτησε την πρωτιά στην τηλεθέαση της Prime time

AΝΤ1: YFSF - 22,5

ALPHA: Captain America -16,4

ΣΚΑΙ: Survivor 14,6

STAR: Ο σπαγγοραμένος, 10,6

OPEN: Η Παριζιάνα 6,6

OPEN: My Greece - 3,5

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής, Γιώργος Μαζωνάκης, Μιμή Ντενίση, Δημήτρης Σταρόβας και Αλέξης Γεωργούλης αλλά και η παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου, ανακοίνωσαν στο τέλος τον μεγάλο νικητή.

Λίγη ώρα μετά τη μεγάλη του νίκη, ο Ίαν Στρατής έκανε την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram.

«Μια υπέροχη εμπειρία μόλις τελείωσε. Έχω βαρεθεί να λέω ευχαριστώ αλλά πράγματι το εννοώ μέσα από τη καρδιά μου!», έγραψε ο Ίαν Στρατής στον προσωπικό του λογαριασμό.

Οι εμφανίσεις των φιναλίστ:

Στη σκηνή του YFSF για τον τελικό ο Ίαν Στρατής διαγωνίστηκε ως Bruo Mars με το τραγούδι When i was your man.

Η Κατερίνα Στικούδη ως Lady Gaga με το Shallow:

H Μελίνα Mακρή ως Whitney Houston τραγουδά I have nothing:

O Αργύρης Αγγέλου ως Dan Stevens με το Evermore: