Game of Thrones: Το HBO απάντησε για το ποτήρι καφέ από τα Starbucks

Το HBO απάντησε για την επική γκάφα με το ξεχασμένο ποτήρι των Starbucks στο σκηνικό του τελευταίου επεισοδίου του Game of Thrones.

«Το λάτε που εμφανίστηκε στο επεισόδιο ήταν λάθος. Η Daenerys είχε παραγγείλει τσάι με βότανα», σχολίασε το HBO σε επίσημη ανακοίνωση, διασκεδάζοντας με την αστοχία να ξεχαστεί το ποτήρι του καφέ στο πλατό.

Για περίπου δυο δευτερόλεπτα σε μια σκηνή του τέταρτου επεισοδίου «The Last of the Starks» της όγδοης και τελευταίας σεζόν του GoT, που προβλήθηκε την περασμένη Κυριακή, εμφανίστηκε στο τραπέζι ακριβώς μπροστά από την Daenerys Targaryen ένα ποτήρι καφέ από την αλυσίδα Starbucks.

Όπως ήταν φυσικό, η λεπτομέρεια δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φανς της σειράς, που έσπευσαν αμέσως να σχολιάσουν την γκάφα της παραγωγής, με το hashtag #Starkbucks να κατακλύζει το Twitter αμέσως μετά το επεισόδιο.

Σε email του προς το Variety, ο Hauke Richter, καλλιτεχνικός διευθυντής του Game of Thrones, είπε πως δεν είναι ασυνήθιστο διάφορα αντικείμενα να καταλήγουν σε λάθος θέση στο πλατό, να περνούν απαρατήρητα και να εμφανίζονται στις τελικές σκηνές από ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. «Πολλά μπορεί να ξεχαστούν στο πλατό. Το λάθος με το ποτήρι καφέ πήρε τέτοιες διαστάσεις επειδή δεν έχει συμβεί τίποτα παρόμοιο μέχρι στιγμής στο Game of Thrones», εξήγησε.