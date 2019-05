Eurovision 2019: Οι νικητές του β' ημιτελικού που περνούν στον μεγάλο τελικό

Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision 2019, στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, αναδεικνύοντας τις 10 τελευταίες χώρες που περνούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Οι χώρες που πήραν σήμερα το «εισιτήριο» είναι οι: Ολλανδία, Αλβανία, Σουηδία, Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν, Δανία, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ελβετία και Μάλτα. Συνολικά, διαγωνίστηκαν 18 χώρες με την εξής σειρά:

1)Αρμενία με το Walking Out και την Srbuk

2)Ιρλανδία: με το "22" και τη Sarah McTernan

3)Μολδαβία με το Stay και τη Anna Odobescu



4)Ελβετία με το She Got Me και τον Luca Hänni



5)Λετονία με το That Night των Carousel

6)Ρουμανία με το On a Sunday της Ester Peony

7)Δανία με το Love Is Forever της Leonora

8)Σουηδία με το Too Late for Love του John Lundvik

9)Αυστρία με το Limits της Pænda

10)Κροατία με το The Dream και τον Roko



11)Μάλτα, Chameleon της Michela Pace

12)Λιθουανία, Run with the Lions και τον Jurij Veklenko

13)Ρωσία, Scream και Sergey Lazarev

14)Αλβανία, Ktheju Tokës από την Jonida Maliqi



15)Νορβηγία, Spirit in the Sky των KEiiNO



16)Ολλανδία, Arcade από τον Duncan Laurence

17)Βόρεια Μακεδονία, Proud με την Tamara Todevska

18)Αζερμπαϊτζάν, Truth, Chingiz

Από τον πρώτο ημιτελικό της Τρίτης είχαν περάσει οι: Ελλάδα, Λευκορωσία, Σερβία, Κύπρος, Εσθονία, Τσεχία, Αυστραλία, Ισλανδία, Σαν Μαρίνο, Σλοβενία. Τα τραγούδια των «Big Five» (Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία) καθώς του Ισραήλ που είναι η διοργανώτρια χώρα προκρίθηκαν χωρίς να διαγωνιστούν στον τελικό της Eurovision.

H βαθμολογία διαμορφώθηκε κατά 50% από το κοινό και κατά 50% από τις εθνικές επιτροπές των χωρών, όπως θα γίνει και στον τελικό. Την ελληνική κριτική επιτροπή απαρτίζουν οι:

Νίκος Νικολακόπουλος, πρόεδρος Επιτροπής – διευθυντής προγράμματος μουσικών ραδιοφωνικών σταθμών

Ειρήνη Καράγιαννη, τραγουδίστρια όπερας

Μανόλης Παντελιδάκης, σκηνογράφος

Στέλλα Χροναίου, τραγουδίστρια – vocal coach

Θανάσης Αλευράς, ηθοποιός – performer

Αναπληρωματικό μέλος είναι η Νανά Μπινοπούλου, τραγουδίστρια



Δικαίωμα ψηφοφορίας στον β' ημιτελικό, είχαν μόνο οι χώρες που έλαβαν μέρος σε αυτόν. Η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούσαν να ψηφίσουν μόνο στον α' ημιτελικό και θα έχουν πάλι δικαίωμα ψήφου στον τελικό του Σαββάτου.