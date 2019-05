Game of Thrones: Πώς αντέδρασαν Κιτ Χάρινγκτον και Εμίλια Κλαρκ όταν διάβασαν για πρώτη φορά το φινάλε ( Λίγο spoiler)

Αν ακόμη δεν έχετε δει το φινάλε του Game of Thrones, προειδοποιούμε πως ακολουθεί spoiler. Οι φανατικοί του Game of Thrones πήραν μια τελευταία γεύση από τα παρασκήνια της σειράς μέσα από το ντοκιμαντέρ «The Last Watch», που έδειξε τους πρωταγωνιστές να διαβάζουν για πρώτη φορά το σενάριο του τέλους.

Σκηνοθετημένο από την Τζίνι Φίνλεϊ, το «The Last Watch» δείχνει όλα όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες και πώς ακριβώς γυρίστηκε το Game of Thrones.





Από τις πιο δυνατές στιγμές του ντοκιμαντέρ, διάρκειας σχεδόν δυο ωρών, ήταν όταν οι πρωταγωνιστές συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί για να διαβάσουν για πρώτη φορά το σενάριο με το φινάλε της σειράς.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα φαίνεται μεταξύ άλλων η Λένα Χιντεϊ, που υποδύεται την Cersei Lannister να κάθεται φορώντας τα γυαλιά της δίπλα από την Εμίλια Κλαρκ, που στην σειρά έκανε τον ρόλο της Daenerys Targaryen. Η αντίδραση της Εμίλια Κλαρκ δεν θα μπορούσε να μην συμπεριληφθεί στο ντοκιμαντέρ καθώς ήταν από τις πιο έντονες, μαζί με εκείνη του Κιτ Χάρινγκτον.





Ο Κιτ Χάρινγκτον, που υποδύεται τον Jon Snow, δεν είχε διαβάσει το σενάριο πριν την τελική ανάγνωση, παρόλο που αντίγραφα είχαν δοθεί σε όλο το καστ αρκετές ημέρες νωρίτερα. Ως εκ τούτου, όταν έφτασε η στιγμή που ανακάλυψε τι ακριβώς θα κάνει ο ρόλος του στο φινάλε, ο ηθοποιός ταυτόχρονα σοκαρίστηκε και στενοχωρήθηκε. Η Εμίλια Κλαρκ φαίνεται αμέσως μετά να χαμογελάει αμήχανα κουνώντας συγκαταβατικά το κεφάλι της. Το αξιοσημείωτο είναι πως ο Κιτ Χάρινγκτον ξέσπασε σε κλάματα μετά το τέλος της ανάγνωσης του σεναρίου.