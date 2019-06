It’s Show Time: το αφιέρωμα του Νίκου Κοκλώνη στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά

ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Σε ένα μάλλον χαλαρό τηλεοπτικό βράδυ Κυριακής, το It's Show Time στο OPEN με τον Νίκο Κοκλώνη έφερε εκπλήξεις που έκαναν τη διαφορά και κέρδισαν το τηλεοπτικό κοινό, συνδυάζοντας κέφι, νοσταλγία και αποκαλύψεις, με καλεσμένους του παρουσιαστή μεγάλους σταρ της τότε εποχής αλλά και αγαπημένους ηθοποιούς της νέας γενιάς.

Στη σκηνή του It's ShowTime συναντήθηκε ένα πρώην ζευγάρι που σήμερα αγαπιέται ακόμα πιο πολύ από ό,τι όταν ήταν μαζί: Ο Κώστας Βουτσάς και η Έρρικα Μπρόγιερ, σε μια πολύ γλυκιά τηλεοπτική συνύπαρξη μίλησαν για τα «παρασκήνια» της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά, αλλά και τη μεταξύ τους σχέση.

Η Μαρία Ιωάννίδου εντυπωσίασε με την άνεση που εκτέλεσε ένα απαιτητικό χορευτικό που είχε κάνει για πρώτη φορά πριν από 40 χρόνια, ενώ η Μέλπω Ζαρόκωστα μας ταξίδεψε με τις διηγήσεις της και τις ιστορίες που μοιράστηκε για αγαπημένους ηθοποιούς που δεν είναι πια κοντά μας, όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Η Μαρία Κορινθίου, η Βαλέρια Κουρούπη και η Βίκυ Κουλιανού ξαναζωντάνεψαν σκηνές και τραγούδια από αγαπημένες ελληνικές ταινίες, ενώ ο Κώστας Καραφώτης εντυπωσίασε με τις ερμηνείες του, δείχνοντας και μια διαφορετική πτυχή του ταλέντου του. Ο Νίκος Κοκλώνης έβαλε προκλήσεις και στον εαυτό του, όχι μία αλλά δύο, έτσι τον είδαμε να ερμηνεύει το κλασικό Φςςς Μπόινγκ λίγο πριν υποδεχτεί τον πρώτο διδάξαντα, Κώστα Βουτσά, ενώ μαζί με τη Βίκυ Κάβουρα «έφεραν» στη σκηνή του σόου το δίδυμο Τόλη Βοσκόπουλου και Δούκισσας στο τραγούδι «Έχω μιαν αρραβωνιάρα παιχνιδιάρα και χαδιάρα».

Το μουσικοχορευτικό ταξίδι του It's Show Time που συνέδεσε το σήμερα με το χθες, ξυπνώντας γλυκές αναμνήσεις και αναβιώνοντας σκηνές από θρυλικές ταινίες που έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές Ελλήνων, κέρδισε την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού, σημειώνοντας μέσο όρο τηλεθέασης 11% στο γενικό σύνολο, φτάνοντας σε τέταρτο το 13,8%. To It's Show Time του OPEN βρέθηκε μπροστά από τις blockbuster ταινίες στον Alpha (Οι Πειρατές της Καραϊβικής, 10%) και στον ΑΝΤ1 (Spiderman 2, 9,8%), ενώ για μια ακόμα φορά έγινε trend στα social media.