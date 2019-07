O Έντι Μέρφι σε συμφωνία με το Netflix για stand up comedy special (ε, ρε τι έχει να γίνει)

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι τελικές διαπραγματεύσεις του Έντι Μέρφι με το Netflix για τη δημιουργία ενός stand up comedy special «περιφέρονται γύρω από τα 70 εκατομμύρια» για άγνωστο αριθμό κινηματογραφημένων παραστάσεων. Θα πρόκειται για μια από τις πιο θριαμβευτικές επιστροφές που έχουν γίνει, αφού ο διάσημος σταρ έχει να ανέβει επίσημα στη σκηνή για πάνω από τριάντα χρόνια.

Τελικά ο Έντι Μέρφι δεν έκανε πλάκα όταν ως προσκεκλημένος του διαπρεπούς κωμικού Τζέρι Σάινφελντ στο πιο πρόσφατο επεισόδιο του Comedians in Cars Getting Coffee (στο Netflix) του μίλησε για μια πιθανή επιστροφή του στην stand up κωμωδία.

Σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, ο 58χρονος σούπερ σταρ βρίσκεται σε τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων με το New Deal για μια συμφωνία comedy specials ύψους 70 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο το οποίο ανέβηκε χθες, ο Μέρφι δηλώνει ότι σκοπεύει να επιστρέψει μετά από δεκαετίες στη σκηνή, αρκεί να γίνουν όλα «όπως πρέπει». Σύμφωνα πάντως με σημερινά δημοσιεύματα που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ή διαψευστεί από το Netflix, οι διαπραγματεύσεις «περιφέρονται γύρω από τα 70 εκατομμύρια» για άγνωστο αριθμό κινηματογραφημένων specials.

Πρόσφατα η πλατφόρμα είχε πληρώσει τον Dave Chappelle 60 εκατομμύρια δολάρια για τρία stand up specials και τον Chris Rock 40 εκατομμύρια για δύο.

Ο Έντι Μέρφι στην τελευταία του επίσημη εμφάνιση σε stand up special, στο "Eddie Murphy Raw" του 1987.

Παρά τις ατέλειωτες επικλήσεις εκ μέρους του κοινού εδώ και δεκαετίες, ο Έντι Μέρφι έχει να εξασκήσει επίσημα το (εξωπραγματικό, κάποτε τουλάχιστον) κωμικό του χάρισμα επί σκηνής από την εποχή των θρυλικών για τα '80s κινηματογραφημένων specials, "Delirious" του 1983 και "Eddie Murphy Raw" του 1987 – στα οποία ήταν μια δύναμη της φύσης αλλά το υλικό δεν θα μπορούσε να επαναληφθεί με τίποτα το 2019 χωρίς να προσβληθεί (δικαιολογημένα σε μεγάλο βαθμό) το σύμπαν.

Εδώ μπορείτε να δείτε ολόκληρα τα δύο θρυλικά stand up specials του Eddie Murphy στα '80s: