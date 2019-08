Star Wars - The Mandalorian: Tο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης σειράς για την πλατφόρμα της Disney

Η νέα "spin off" σειρά του κινηματογραφικού «σύμπαντος» του Star Wars, The Mandalorian, θα κάνει πρεμιέρα στις 12 Νοεμβρίου στη συνδρομητική πλατφόρμα της Disney και ήδη κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ ενθουσιάζοντας τους φανς.

Πρόκειται για την πρώτη live-action σειρά του Star Wars. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Mandalorian θα ενσαρκώσει ο Πέδρο Πασκάλ των Narcos και Game of Thrones, που τώρα φορά τη διαστημική στολή του και «εκτοξεύεται» στα όρια του New Republic. Τα γεγονότα της πρώτης σεζόν διαδραματίζονται λίγο μετά τα όσα είδαμε στο Return o the Jedi και πριν το First Order.

Για τη σκηνοθεσία και την παραγωγή των 8 επεισοδίων συνεργάστηκαν με τον Jon Favreau οι επίσης καταξιωμένοι Bryce Dallas Howard (Solemates), Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars), Rick Famuyiwa (Dope), Deborah Chow (Jessica Jones) και ο Taika Waititi (Thor: Ragnarok). Τα επεισόδια ντύνουν μουσικά οι συνθέσεις του Ludwig Goransson.

Σύμφωνα με πληροφορίες το κόστος κάθε επεισοδίου αγγίζει τα 15 εκατομμύρια δολάρια, σε μία περίοδο που η Disney θέλει να ενισχύσει το λανσάρισμα της δικής της συνδρομητικής πλατφόρμας, Disney+, απέναντι στον κραταιό ανταγωνισμό των Netflix, Prime Video (Amazon) και Hulu.

Η υπηρεσία θα είναι αρχικά διαθέσιμη μόνο στις ΗΠΑ αλλά πολύ γρήγορα θα περάσει και σε ευρωπαϊκό έδαφος.