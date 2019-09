Δυο επεισόδια των «Friends» δεν άρεσαν καθόλου στους δημιουργούς - Το άγνωστο παρασκήνιο με τον Μπραντ Πιτ

Μπορεί να έχουν περάσει 25 χρόνια από την πρεμιέρα των «Friends», ωστόσο η διάσημη σειρά μετρά ακόμη εκατομμύρια θαυμαστές, που λαχταρούν να μαθαίνουν άγνωστο παρασκήνιο της τηλεοπτικής παρέας των Ρέιτσιλ, Τζό, Ρος, Μόνικα, Τσάντλερ και Φοίβη.

Η δημιουργός της σειράς Μάρτα Κάουφμαν μαζί με τον συνδημιουργό Ντέιβιντ Κρέιν και τον παραγωγό Κέβιν Μπράιτ, εμφανίστηκαν πάνελ του Tribeca TV Festival, με αφορμή την επέτειο 25 χρόνων των Friends. Οι τρεις τους μίλησαν για την τεράστια επιτυχία της σειράς και τις προκλήσεις τότε, με την Κάουφμαν να αποκαλύπτει ωστόσο πως στις συνολικά δέκα σεζόν από «Τα Φιλαράκια», υπάρχουν δυο επεισόδια που μετανιώνει.

Συγκεκριμένα, η 62χρονη σεναριογράφος είπε πως δεν της άρεσε ιδιαίτερα το επεισόδιο «The One With The Jam» από την τρίτη σεζόν, στο οποίο η Λίζα Κούντροου (Φοίβη) ερωτεύεται έναν άντρα, που υποδύεται ο Ντέιβιντ Αρκέτ, και που παρακολουθεί κρυφά την δίδυμη αδερφή της, Ούρσουλα. «Ο stalker. Χρειάστηκε να γράψουμε ξανά και ξανά πολλές φορές αυτό το επεισόδιο για να λειτουργήσει», είπε η ίδια. Όσο για το δεύτερο επεισόδιο που μετανιώνει, είναι το «The One With The Chicken Pox» από την δεύτερη σεζόν με πρωταγωνίστρια πάλι την Φοίβη. Σε αυτό η Φοίβη αρρωσταίνει με ανεμοβλογιά, όταν ο αγαπημένος της, που υποδύεται ο Τσάρλι Σιν, επιστρέφει την πόλη.



Η Λίζα Κούντροου με τον Ντέιβιντ Αρκέτ στο «The One With The Jam»

Με τον Τσάρλι Σιν στο «The One With The Chicken Pox».

Ο Ντέιβιντ Κρέιν δεν ανέφερε κάποιο συγκεκριμένο επεισόδιο, ωστόσο σημείωσε πως πολλές φορές, βλέποντας την σειρά απορεί πώς έβαλαν στο σενάριο κάποια πράγματα. «Βασικά δεν βλέπω την σειρά στο σπίτι, αλλά μερικές φορές, αν ταξιδεύουμε ή κάτι τέτοιο, κάπου παίζεται και βλέπω κάτι και σκέφτομαι, "Ουάου, αυτό ακόμη ισχύει". Βέβαια υπάρχουν σίγουρα φορές που λέω, "Αλήθεια; Βάλαμε αυτό;».

Το νεανικό κοινό πολλές φορές έχει εκφράσει δυσαρέσκεια με μερικά από τα θέματα της σειράς, όπως το γεγονός πως η Μόνικα ήταν παχύσαρκη σε νεότερη ηλικία και πως ο Ρος είχε παντρευτεί μια λεσβία. Σε κάθε περίπτωση, οι δημιουργοί της σειράς θεωρούν πως «έκαναν καλά την δουλειά» τους στο μεγαλύτερο μέρος. «Νιώθουμε πως κάναμε ακριβώς το σόου που θέλαμε. Το κάναμε σωστά και τέλος. Όπως λέει η Μάρτα, αν έφτιαχνες αυτούς τους χαρακτήρες σήμερα, θα είχαν απλώς διαφορετικό DNA. Δεν θα ήταν το ίδιο σόου. Βασικά, είναι πολύ πιθανό να μην ήταν το ίδιο καλό», εξήγησε ο Ντέιβιντ Κρέιν.

Η άγνωστη ιστορία με τον Μπραντ Πιτ στα γυρίσματα

Ο Μπραντ Πιτ σχολίασε στην ειδική προβολή της νέας του ταινίας «Ad Astra» πως οι υποκριτικές του ικανότητες δεν είναι πάντα καλές, αφού στο επεισόδιο των Friends, που είχε εμφανιστεί, έκανε σαρδάμ στην πρώτη ατάκα του.

Το 2001, ο Μπραντ Πιτ ήταν παντρεμένος με την Τζένιφερ Άνιστον, που στα Φιλαράκια έπαιζε την Ρέιτσελ Γκριν. Τότε, ο ηθοποιός, είχε κληθεί να υποδυθεί στην σειρά τον Γουίλ, έναν παλιό συμμαθητή και φίλο του Ρος, με τον οποίο είχαν ιδρύσει μια λέσχη για να μισούν την Ρέιτσελ, επειδή τους έκανε την ζωή δύσκολη στο σχολείο.

Όταν άρχισαν να γυρίζουν οι κάμερες για την σειρά, ο Μπραντ Πιτ έκανε ένα σαρδάμ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος. Σε ερώτηση αν έχει αναμνήσεις από την σειρά, απάντησε καταφατικά. «Έκανα σαρδάμ στην πρώτη μου ατάκα. Στην ακριβώς πρώτη μου κουβέντα, τα έκανα μαντάρα και έπρεπε να το ξαναγυρίσουμε», είπε ο ηθοποιός, μιλώντας στο USA Today.