Βραβεία Emmy: Το Game of Thrones μπορεί απόψε να γράψει ιστορία

Το Game of Thrones θα έχει απόψε την ευκαιρία να πετύχει μοναδική δόξα και ρεκόρ στα βραβεία Emmy, κατά την φετινή τελετή απονομής των ΗΠΑ.

Η σειρά φαινόμενο που ολοκληρώθηκε νωρίτερα φέτος, έχει 14 υποψηφιότητες σε επτά βασικές κατηγορίες. Τα 32 βραβεία Emmy για τα οποία το Game of Thrones πέτυχε φέτος υποψηφιότητες, αποτελούν το υψηλότερο σύνολο για οποιοδήποτε πρόγραμμα σε ένα έτος. Υπενθυμίζεται πως έχει ήδη κερδίσει 10 βραβεία στα Creative Arts Emmys που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Εάν το Game of Thrones προσθέσει μόλις τρία ακόμη βραβεία την Κυριακή, θα σπάσει το ρεκόρ των 12 Emmys που έλαβε τόσο το 2015 όσο και το 2016. Την ίδια ώρα, το GoT είναι ήδη η σειρά με τα περισσότερα συνολικά βραβεία και υποψηφιότητες στην ιστορία των Emmy. Για το μεγάλο βραβείο καλύτερης σειράς, μεγάλος ανταγωνιστής του GoT θεωρείται το Killing Eve





Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο της Microsoft στο κέντρο του Λος Άντζελες. Περισσότερα από 25.000 μέλη της Ακαδημίας Τηλεόρασης ψηφίζουν για τα βραβεία, τα οποία παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το 1949.

Η HBO συνολικά συγκεντρώνει 137 υποψηφιότητες, ακολουθεί το Netflix με 117 υποψηφιότητες.

H λίστα με τις υποψηφιότητες στις βασικότερες κατηγορίες:

Drama Series

"Better Call Saul" (AMC)

"Bodyguard" (Netflix)

"Game of Thrones" (HBO)

"Killing Eve" (AMC/BBC America)

"Ozark" (Netflix)

"Pose" (FX)

"Succession" (HBO)

"This Is Us" (NBC)

Comedy Series

"Barry" (HBO)

"Fleabag" (Amazon Prime)

"The Good Place" (NBC)

"The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon Prime)

"Russian Doll" (Netflix)

"Schitt's Creek" (Pop)

"Veep" (HBO)

Limited Series

"Chernobyl" (HBO)

"Escape at Dannemora" (Showtime)

"Fosse/Verdon" (FX)

"Sharp Objects" (HBO)

"When They See Us" (Netflix)

Television Movie

"Black Mirror: Bandersnatch" (Netflix)

"Brexit" (HBO)

"Deadwood: The Movie" (HBO)

"King Lear" (Amazon Prime)

"My Dinner with Herve" (HBO)

Lead Actor in a Drama Series

Jason Bateman ("Ozark")

Sterling K. Brown ("This Is Us")

Kit Harington ("Game of Thrones")

Bob Odenkirk ("Better Call Saul")

Billy Porter ("Pose")

Milo Ventimiglia ("This Is Us")

Lead Actress in a Drama Series

Emilia Clarke ("Game of Thrones")

Jodie Comer ("Killing Eve")

Viola Davis ("How to Get Away With Murder")

Laura Linney ("Ozark")

Mandy Moore ("This Is Us")

Sandra Oh ("Killing Eve")

Robin Wright ("House of Cards")

Lead Actor in a Comedy Series

Anthony Anderson ("Black-ish")

Don Cheadle ("Black Monday")

Ted Danson ("The Good Place")

Michael Douglas ("The Kominsky Method")

Bill Hader ("Barry")

Eugene Levy ("Schitt's Creek")

Lead Actress in a Comedy Series

Christina Applegate ("Dead to Me")

Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Julia Louis-Dreyfus ("Veep")

Natasha Lyonne ("Russian Doll")

Catherine O'Hara ("Schitt's Creek")

Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag")

Lead Actor in a Limited Series or Movie

Mahershala Ali ("True Detective")

Benicio Del Toro ("Escape at Dannemora")

Hugh Grant ("A Very English Scandal")

Jared Harris ("Chernobyl")

Jharrel Jerome ("When They See Us")

Sam Rockwell ("Fosse/Verdon")

Lead Actress in a Limited Series or Movie

Amy Adams ("Sharp Objects")

Patricia Arquette ("Escape at Dannemora")

Aunjanue Ellis ("When They See Us")

Joey King ("The Act")

Niecy Nash ("When They See Us")

Michelle Williams ("Fosse/Verdon")

Competition Program

"The Amazing Race" (CBS)

"American Ninja Warrior" (NBC)

"Nailed It" (Netflix)

"RuPaul's Drag Race" (VH1)

"Top Chef" (Bravo)

"The Voice" (NBC)

Variety Talk Show

"The Daily Show with Trevor Noah" (Comedy Central)

"Full Frontal with Samantha Bee" (TBS)

"Jimmy Kimmel Live" (ABC)

"Last Week Tonight with John Oliver" (HBO)

"Late Late Show with James Corden" (CBS)

"Late Show with Stephen Colbert" (CBS)

Supporting Actress in a Drama Series

Gwendoline Christie ("Game of Thrones")

Julia Garner ("Ozark")

Lena Headey ("Game of Thrones")

Fiona Shaw ("Killing Eve")

Sophie Turner ("Game of Thrones")

Maisie Williams ("Game of Thrones")

Supporting Actor in a Drama Series

Alfie Allen ("Game of Thrones")

Jonathan Banks ("Better Call Saul")

Nikolaj Coster-Waldeau ("Game of Thrones")

Peter Dinklage ("Game of Thrones")

Giancarlo Esposito ("Better Call Saul")

Michael Kelly ("House of Cards")

Chris Sullivan ("This Is Us")

Supporting Actress in a Comedy Series

Alex Borstein ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Anna Chlumsky ("Veep")

Sian Clifford ("Fleabag")

Olivia Colman ("Fleabag")

Betty Gilpin ("GLOW")

Sarah Goldberg ("Barry")

Marin Hinkle ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Kate McKinnon ("Saturday Night Live")

Supporting Actor in a Comedy Series

Alan Arkin ("The Kominsky Method")

Anthony Carrigan ("Barry")

Tony Hale ("Veep")

Stephen Root ("Barry")

Tony Shalhoub ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Henry Winkler ("Barry")

Supporting Actress in a Limited Series or Movie

Patricia Arquette ("The Act")

Marsha Stephanie Blake ("When They See Us")

Patricia Clarkson ("Sharp Objects")

Vera Farmiga ("When They See Us")

Margaret Qualley ("Fosse/Verdon")

Emily Watson ("Chernobyl")

Supporting Actor in a Limited Series or Movie

Asante Blackk ("When They See Us")

Paul Dano ("Escape at Dannemora")

John Leguizamo ("When They See Us")

Stellan Skarsgård ("Chernobyl")

Ben Whishaw ("A Very English Scandal")

Michael K. Williams ("When They See Us")

Guest Actress in a Drama Series

Laverne Cox ("Orange Is the New Black")

Cherry Jones ("The Handmaid's Tale")

Jessica Lange ("American Horror Story: Apocalypse")

Phylicia Rashad ("This Is Us")

Cicely Tyson ("How to Get Away With Murder")

Carice van Houten ("Game of Thrones")

Guest Actor in a Drama Series

Michael Angarano ("This Is Us")

Ron Cephas Jones ("This Is Us")

Michael McKean ("Better Call Saul")

Kumail Nanjiani ("The Twilight Zone")

Glynn Turman ("How to Get Away With Murder")

Bradley Whitford ("The Handmaid's Tale")

Guest Actress in a Comedy Series

Jane Lynch ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Sandra Oh ("Saturday Night Live")

Maya Rudolph ("The Good Place")

Kristin Scott Thomas ("Fleabag")

Fiona Shaw ("Fleabag")

Emma Thompson ("Saturday Night Live")

Guest Actor in a Comedy Series

Matt Damon ("Saturday Night Live")

Robert De Niro ("Saturday Night Live")

Luke Kirby ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Peter MacNicol ("Veep")

John Mulaney ("Saturday Night Live")

Adam Sandler ("Saturday Night Live")

Rufus Sewell ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Structured Reality Program

"Antiques Roadshow" (PBS)

"Diners, Drive-Ins And Dives" (Food Network)

"Queer Eye" (Netflix)

"Shark Tank" (ABC)

"Tidying Up With Marie Kondo" (Netflix)

"Who Do You Think You Are?" (TLC)