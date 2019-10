Τηλεθέαση: Πρωτιά για το Κόκκινο Ποτάμι απέναντι σε Voice και Final Four

Το νέο σίριαλ του Μανούσου Μανουσάκη, «Το Κόκκινο Ποτάμι», εκτίναξε το βράδυ της Κυριακής τα ποσοστά τηλεθέασης του Open Beyond, που έκλεψε την πρωτιά από το Voice και το The Final Four στην prime time ζώνη.

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή που το "The Voice" του ΣΚΑΪ αντιμετώπισε σκληρό ανταγωνισμό από ελληνική σειρά ενώ ακόμα χαμηλότερα ήταν τα ποσοστά του The Final Four που έκανε τη δική του πρεμιέρα στον ΑΝΤ1.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

Γενικό

TO KOKKINO POTAMI 29,8%

THE VOICE 25% (από 21:00 έως 22:45 – 20,7% )

THE FINAL FOUR 11,6% (από 21:00 έως 22:45 – 9,2% )

Δυναμικό

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΤΑΜΙ 31,6%

THE VOICE 24,4% (από 21:00 έως 22:45 – 17,1% )

THE FINAL FOUR 12,3% (από 21:00 έως 22:45 – 10,1% )

Το κανάλι Open Beyond, που καταγράφει μονοψήφια ποσοστά σε καθημερινή βάση, είδε την τηλεθέασή του να εκτοξεύεται ακόμα και στο 35,6%, με το ριάλιτι μουσικής στον ΣΚΑΪ να «αντέχει» και το The Final Four να έρχεται τρίτο, με σχεδόν τα μισά ποσοστά από το The Voice.