Οι δημιουργοί της σατιρικής σειράς South Park απάντησαν με μία κωμική, δήθεν δημόσια συγγνώμη, στις αναφορές για λογοκρισία του σίριαλ στην Κίνα.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, οι πληροφορίες θέλουν τις κινεζικές αρχές να «κόβουν» τη σειρά, μετά την σύγκριση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ με το αρκουδάκι της Disney, Winnie the Pooh. Σύμφωνα με αναφορές, όλα τα επεισόδια της σειράς εξαφανίστηκαν από τις συνδρομητικές πλατφόρμες και τα social media στη χώρα, ύστερα από το επεισόδιο "Band in China" που, αν και ο τίτλος του διαβάζεται «μπάντα στην Κίνα», στα αγγλικά ακούγεται ακριβώς όπως θα ακουγόταν και το «Απαγορευμένο στην Κίνα» (Banned in China).

Η σύγκριση του Κινέζου προέδρου με τον διάσημο αρκούδο προκάλεσε «τσουνάμι» από memes στο κινεζικό διαδίκτυο που όπως φαίνεται δυσαρέστησε τις αρχές.

Το επίμαχο επεισόδιο εστιάζει στην τάση της αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος να προσαρμόζει το περιεχόμενό της ώστε να συμμορφώνεται με τους νόμους της λογοκρισίας στην Κίνα. «Δεν αξίζει να ζεις σε έναν κόσμο που η Κίνα ελέγχει την τέχνη στη δική μου χώρα», λέει ένας από τους χαρακτήρες.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, πλέον η πλατφόρμα Weibo δεν επιστρέφει κανένα αποτέλεσμα στην αναζήτηση του όρου South Park ούτε στα αγγλικά αλλά ούτε και στα κινέζικα, ενώ οι αντίστοιχες απόπειρες στην πλατφόρμα Baidu Tieba αποδεικνύονται εξίσου μάταιες, με τους διαχειριστές να ζητούν συγγνώμη καθώς «τα αποτελέσματα δεν εμφανίζονται σε συμμόρφωση των σχετικών νόμων και κανονισμών». Η πλατφόρμα Youku επίσης δεν δίνει πλέον κανένα αποτέλεσμα ενώ κάποια κλιπ εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα στο Tudou, αλλά το επεισόδιο "Band in China", δεν είναι ανάμεσα σε αυτά.

Όταν οι δημιουργοί της σειράς Trey Parker και Matt Stone πληροφορήθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις, προσποιήθηκαν ότι ζητούν δημόσια συγγνώμη από τις αρχές με μία κωμική ανάρτηση στον λογαριασμό τους στο Twitter. Με τίτλο «Επίσημη απολογία στην Κίνα από τους Trey Parker και Matt Stone έγραψαν χαρακτηριστικά:

«Όπως το NBA, έτσι και εμείς, καλοδεχόμαστε τους υπεύθυνους της Κινέζικης λογοκρισίας στα σπίτια μας και στις καρδιές μας. Και εμείς αγαπάμε τα χρήματα περισσότερο από την ελευθερία και τη δημοκρατία. Ο Σι δεν μοιάζει καθόλου με τον Winnie the Pooh».

Το NBA κάνει διαχείριση κρίσης αυτή την εβδομάδα, μετά από ανάρτηση του γενικού μάνατζερ των Houston Rockets, Daryl Morey, που δήλωσε ότι υποστηρίζει τους διαδηλωτές υπέρ της Δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ. Τώρα το tweet του έχει διαγραφεί. Το NBA πήρε αποστάσεις από τις δηλώσεις του Morey, μετά τα παράπονα χορηγών από την Κίνα και τα κινεζικά ΜΜΕ που αρνήθηκαν να μεταδώσουν ξανά παιχνίδια των Rockets.

Parker και Stone απευθύνονται τώρα στις κινεζικές αρχές, με τον τρόπο που οι αυλικοί απευθύνονταν τον μεσαίωνα σε βασιλιάδες: «Συντονιστείτε για το 300ο επεισόδιό μας αυτή την Τετάρτη στις 10μ.μ. Ζήτω το Μεγάλο Κομουνιστικό Κόμμα της Κίνας! Είθε η φθινοπωρινή σοδειά ζαχαρότευτλων να είναι μεγάλη! Είμαστε εντάξει τώρα Κίνα;».

Δείτε εδώ το επίμαχο επεισόδιο.

Με πληροφορίες από Guardian