Η σύγχρονη εκδοχή του «War of the Worlds» έρχεται στο FOX

Ετοιμαστείτε για τη νέα επική σειρά 8 επεισοδίων «WAR OF THE WORLDS» βασισμένη στο κλασικό μυθιστόρημα του H.G. Wells. Η σύγχρονη εκδοχή του «WAR OF THE WORLDS», τοποθετείται χρονικά στη Ευρώπη του σήμερα, με την ανθρωπότητα να εξαφανίζεται από μία καταστροφική επίθεση εξωγήινων.

©Urban Myth Films Ltd

Το βραβευμένο cast της σειράς περιλαμβάνει τους Gabriel Byrne, Elizabeth McGovern, Léa Drucker, Adel Bencherif, Natasha Little, Daisy Edgar Jones, Ty Tennant, Stephen Campbell Moore, Bayo Gbadamosi, Aaron Heffernan, Stéphane Caillard και Guillaume Gouix. Το «WAR OF THE WORLDS», κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο FOX τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου στις 21.50. Το FOX είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV, Wind Vision.

©Urban Myth Films Ltd

Όταν αστρονόμοι εντοπίζουν μια εκπομπή, από άλλο γαλαξία, αποδεικνύεται η ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Οι άνθρωποι περιμένουν, με κομμένη την ανάσα, την επόμενη επικοινωνία. Δεν θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ. Μέσα σε λίγες ημέρες, η ανθρωπότητα εξοντώνεται, με ελάχιστους διασωθέντες, διάσπαρτους σε έναν έρημο, νέο κόσμο. Καθώς οι εξωγήινοι κυνηγούν και σκοτώνουν όσους έχουν απομείνει, τους επιζώντες βαραίνει ένα φλέγον ερώτημα: «Ποιοι είναι αυτοί που μας επιτίθενται και γιατί είναι αποφασισμένοι να μας αφανίσουν»;

Η νέα σειρά του FOX είναι μια ιστορία κανονικών ανθρώπων, σε ακραίες καταστάσεις. Στην πορεία θα διαπιστώσουμε πως είναι κάτι περισσότερο από απλά θύματα σε αυτό τον βίαιο πόλεμο που έχει ξεσπάσει. Η επίθεση των εξωγήινων στη Γη δεν είναι τυχαία.

©Urban Myth Films Ltd

Ο Howard Overman, παραγωγός και σεναριογράφος της σειράς, σχολίασε: «Ο επικός επαναπροσδιορισμός του WAR OF THE WORLDS θα μαγνητίσει τους θεατές. Κινηματογραφική, γεμάτη μυστήριο και ίντριγκα, η ιστορία μας κατά βάθος αναφέρεται στην ανθρωπότητα. Εάν αύριο εξωγήινοι εισέβαλαν και κατέστρεφαν τη ζωή όπως την ξέρουμε, πώς θα αντιδρούσαμε; Τι θα σήμαινε για την κοινωνία και κυρίως για τον εαυτό μας;»

Ο παραγωγός Johnny Capps της Urban Myth Films σχολίασε: «Συναισθηματικό, κινηματογραφικό και γεμάτο χαρακτήρα το WAR OF THE WORLDS, είναι ένας μοναδικός συνδυασμός ανθρώπινου δράματος με κορυφαία επιστημονική φαντασία. Φέρνοντας το κλασικό μυθιστόρημα του H.G. Wells στον 21ο αιώνα, η σειρά WAR OF THE WORLDS αποτελεί μια διαχρονική ιστορία που θα σας κόψει την ανάσα».

Δείτε τo επίσημο trailer:

Η νέα σειρά 8 επεισοδίων δημιουργήθηκε από τον βραβευμένο με BAFTA σεναριογράφο Howard Overman και τη βραβευμένη με EMMY ομάδα παραγωγής των Johnny Capps και Julian Μurphy, ενώ είναι συμπαραγωγή των CANAL+ και FOX Networks Group Europe & Africa.

Η σειρά «WAR OF THE WORLDS» είναι συμπαραγωγή της CANAL+ Creation Originale και της FΟΧ Networks Group Europe & Africa.