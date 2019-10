Ανακοινώθηκε το πρίκουελ του «Game of Thrones» - Λεπτομέρειες για τη νέα σειρά

To HBO έδωσε το πράσινο φως για το πρίκουελ της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Game of Thrones».

Το «House of the Dragon» θα διαδραματίζεται περίπου 300 χρόνια πριν τα γεγονότα της αρχικής σειράς, που ολοκληρώθηκε νωρίτερα φέτος μετά από οκτώ σεζόν.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ώρες μετά την φημολογούμενη ακύρωση ενός άλλου προγραμματισμένου πρίκουελ, στο οποίο θα πρωταγωνιστούσε η Ναόμι Γουότς.

Σύμφωνα με τον Casey Bloys, πρόεδρο της ροής προγράμματος του HBO, όπου θα προβληθεί η νέα σειρά, το «House of the Dragon» θα αφηγείται την ιστορία του οίκου Targaryen και τις πρώτες ημέρες των Westeros.

Σε μήνυμα στο Twitter, το Games of Thrones είπε πως το «House of the Dragon» θα είναι συμπαραγωγή των George RR Martin, Ryan Condal και Miguel Sapochnik.





Μέσα στο καλοκαίρι είχε γυριστεί επεισόδιο-πιλότος για ένα ανώνυμο πρίκουελ με πρωταγωνίστρια την Ναόμι Γουότς. Την Τρίτη, πηγές που επικαλείται το The Hollywood Reporter, ανέφεραν πως η παραγωγός είχε στείλει email στο καστ λέγοντας πως το HBO ακύρωσε την σειρά.

Το κανάλι δεν σχολίασε τους λόγους για την απόφαση, αλλά το Deadline μετέδωσε πως το επεισόδιο δεν άρεσε στο HBO. Το συγκεκριμένο πρίκουελ, επίσης του George RR Martin, υποτίθεται θα διαδραματιζόταν 5.000 χρόνια πριν την αρχική σειρά

Με πληροφορίες από BBC