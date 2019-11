Μας είχαν ζητήσει το ‘Shiny Happy People’ για μουσικό θέμα του Friends, δηλώνει ο τραγουδιστής των REM

Ο Μάικλ Στάιπ αποκάλυψε ότι το τηλεοπτικό τμήμα της Warner Bros είχε προσεγγίσει το συγκρότημά του ζητώντας να χρησιμοποιήσουν το γνωστό τραγούδι τους "Shiny Happy People" (που είχε κυκλοφορήσει το 1991) ως μουσικό θέμα της σειράς, και όταν το αίτημα απορρίφτηκε, οι υπεύθυνοι παραγωγής της σειράς επιχείρησαν να βρουν κάποιο άλλο γκρουπ που να μπορεί να μιμηθεί το ύφος τους στο συγκεκριμένο τραγούδι.

«Αυτή είναι η πληροφορία που έχω», δήλωσε ο τραγουδιστής των REM στο NME. «Δεν έχω καμία πρόθεση να επικρίνω εκείνη την μπάντα που επιλέχτηκε τελικά. Δεν θυμάμαι καν ποιοι ήταν, αλλά το τραγούδι είναι καλό».

Το τραγούδι που επιλέχτηκε τελικά ήταν, ως γνωστόν, το "I'll Be There for You" του συγκροτήματος The Rembrandts. Το κομμάτι γράφτηκε και ηχογραφήθηκε ειδικά για την δημοφιλή σειρά και στο γράψιμο των στίχων συμμετείχαν οι δημιουργοί του "Friends", Ντέιβιντ Κρέιν και Μάρτα Κάουφμαν.

Η αρχική διάρκεια του τραγουδιού ήταν μόλις ένα λεπτό περίπου – όσο δηλαδή διαρκούν οι τίτλοι αρχής της σειράς – αλλά «επεκτάθηκε» στη συνέχεια για να κυκλοφορήσει ως αυτόνομο single το 1995.

Μιλώντας στον Independent το 2004, ο τραγουδιστής των Rembrandts, Danny Wilde, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι τα κέρδη από το τραγούδι του επέτρεψαν να πληρώσει τα δίδακτρα του πανεπιστημίου και για τα δύο παιδιά του, αλλά δεν ήταν τόσα ώστε να του εξασφαλίσουν μια πρόωρη και άνετη σύνταξη.