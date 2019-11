Soul: Μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας κινουμένων σχεδίων της Pixar

Για ποιο πράγμα θα ήθελες να σε θυμούνται; Σε αυτή τη μεγάλη ερώτηση προσπαθεί να απαντήσει η επόμενη περιπέτεια κινουμένων σχεδίων της Pixar, Soul.

Η Pixar έδωσε πριν λίγο στη δημοσιότητα το πρώτο teaser trailer της ταινίας, με πρωταγωνιστές τους Jamie Foxx και την Tina Fay. «Έχουμε μόνο λίγο χρόνο σε αυτόν τον πλανήτη», ακούμε να μας λέει ο Foxx, που δανείζει τη φωνή του στον χαρακτήρα Joe Gardner, έναν δάσκαλο μουσικής σε γυμνάσιο που ονειρεύεται να γίνει επιτυχημένος μουσικός της τζαζ.

Όμως πριν προλάβει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, ένα ατύχημα έχει σαν αποτέλεσμα να χωριστεί η ψυχή του από το σώμα του και ο Gardner καταλήγει σε ένα αιθέριο κέντρο όπου οι ψυχές προετοιμάζονται για την είσοδο τους σε κάποιο σώμα. Εκεί γνωρίζει την "22", μια άλλη ψυχή με τη φωνή της Tina Fey.

Την σκηνοθεσία του νέου φιλμ έχει αναλάβει ο Pete Docter, γνωστός για μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Pixar όπως το Monster Inc. και Inside Out. To "Soul" θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 19 Ιουνίου του 2020.