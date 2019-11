Γυναικείες οργανώσεις καταγγέλλουν στο ΕΣΡ τα σεξιστικά σχόλια στην εκπομπή του Λιάγκα

Πληθαίνουν οι καταγγελίες από γυναικείες οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με αφορμή τα σχόλια στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, για το περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης στο ΑΠΘ .



Ειδικότερα ομάδες και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της έμφυλης ισότητας συνυπογράφουν ανοιχτή επιστολή που απευθύνουν στο ΕΣΡ και το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗΕΑ) με την οποία υπογραμμίζουν την «επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της χρήσης σεξιστικής γλώσσας και αναπαραστάσεων και της αναπαραγωγής επικίνδυνων έμφυλων στερεοτύπων και συμπεριφοράς στο ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο.



Όπως τονίζουν στην επιστολή τους «ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού απέναντι στη νέα γυναίκα που ανέλαβε την ευθύνη να καταγγείλει τον δράστη της σεξουαλικής επίθεσης στο ΑΠΘ, έχουμε κι εμείς την ευθύνη να καταγγείλουμε τη στάση των συγκεκριμένων δημοσιογράφων και της συγκεκριμένης εκπομπής, απέναντι σε ένα συμβάν που μόνο ως καταδικαστέο μπορεί να θεωρηθεί» καλώντας το «ΕΣΡ και την ΕΣΗΕΑ να προβούν στις αντίστοιχες κινήσεις που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, επιβάλλοντας τις αρμόζουσες κυρώσεις στο οικείο κανάλι και τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στο συμβάν και καταδικάζοντας δημόσια το περιστατικό».



Αναλυτικά η επιστολή που συνυπογράφουν οι ομάδες: Women On Top, MeXOXO, FPower, The Fifty-Fifty Project, Womanitee, Women Act Lean, In Hellas, iforU Greek Mentoring Network:



«ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΣΡ ΚΑΙ ΕΣΗΕΑ

Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΕΣΡ

Προς τον Πρόεδρο και το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ

Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019

Αξιότιμοι/ες κ.κ.

Σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό αναπαράστασης της σεξουαλικής επίθεσης που φέρεται να δέχτηκε 20χρονη φοιτήτρια στη βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από τον βασικό παρουσιαστή και το επιτελείο της εκπομπής "Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα", την Πέμπτη 7/11.

Ως εκπρόσωποι οργανισμών και ομάδων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της έμφυλης ισότητας και της ενδυνάμωσης των γυναικών στην Ελλάδα, δηλώνουμε σοκαρισμένοι και σοκαρισμένες από τον χλευασμό και τον ευτελισμό του θύματος εκ μέρους των δημοσιογράφων του πάνελ και τη γελοιοποίηση της σεξουαλικής βίας απέναντι σε γυναίκες (αντί της σοβαρής αντιμετώπισης του θέματος και της επίκλησης στους αρμόδιους να λαβουν σχετικά μέτρα). Μέσω της υποβάθμισης του συμβάντος, αναπαράχθηκαν για μία ακόμη φορά πρότυπα υποσυνείδητης προκατάληψης καθώς και έμμεσης αποδοχής μίας πράξης που κατά τον νόμο θεωρείται τελειωμένη σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, δηλαδή σεξουαλική κακοποίηση.

Θα θέλαμε λοιπόν να επιστήσουμε την προσοχή σας στην επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της χρήσης σεξιστικής γλώσσας και αναπαραστάσεων και της αναπαραγωγής επικίνδυνων έμφυλων στερεοτύπων και συμπεριφοράς στο ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο.

Η παγιωμένη αυτή παθογένεια των ελληνικών ΜΜΕ θίγει την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα μεμονωμένων ατόμων αλλά πλήττει επίσης και την κοινωνική συνοχή και το πολιτισμικό επίπεδο ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας, υποβαθμίζοντας την ποιότητα του ενημερωτικού και ψυχαγωγικού περιβάλλοντος, της παιδείας, των αρχών και των προτύπων με τα οποία θα θέλαμε να μεγαλώνει η νέα γενιά υπεύθυνων πολιτών.

Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού απέναντι στη νέα γυναίκα που ανέλαβε την ευθύνη να καταγγείλει τον δράστη της σεξουαλικής επίθεσης στο ΑΠΘ, έχουμε κι εμείς την ευθύνη να καταγγείλουμε τη στάση των συγκεκριμένων δημοσιογράφων και της συγκεκριμένης εκπομπής, απέναντι σε ένα συμβάν που μόνο ως καταδικαστέο μπορεί να θεωρηθεί. Η ίδια ευθύνη βαρύνει όλους και όλες μας απέναντι σε όλα τα νέα κορίτσια και τις γυναίκες που καθημερινά υφίστανται σεξουαλική βία ή παρενόχληση και φοβούνται ή ντρέπονται να προχωρήσουν σε καταγγελίες, όπως είχε το θάρρος να πράξει η συγκεκριμένη φοιτήτρια. Συμπεριφορές όπως αυτή που καταγγέλλουμε με τη συγκεκριμένη επιστολή είναι εκείνες ακριβώς που τις αποτρέπουν να το κάνουν, προκειμένου να αποφύγουν το διασυρμό και την κοινωνική χλεύη.

Όσο, λοιπόν, ο εισαγγελέας αναλαμβάνει την υπόθεση από την πλευρά της Πολιτείας και το Πανεπιστήμιο την εσωτερική διαχείριση της παραβίασης και την πρόληψη τυχόν αντίστοιχων επόμενων, καλούμε το ΕΣΡ και την ΕΣΗΕΑ να προβούν στις αντίστοιχες κινήσεις που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, επιβάλλοντας τις αρμόζουσες κυρώσεις στο οικείο κανάλι και τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στο συμβάν και καταδικάζοντας δημόσια το περιστατικό -το οποίο, να σημειωθεί, δεν είναι το πρώτο ούτε το μοναδικό στο ιστορικό της επίμαχης εκπομπής.

Ζητάμε, επίσης, να συμπληρωθεί το πεδίο "Θέμα αντικειμένου καταγγελίας" που βρίσκεται στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής καταγγελίας του ΕΣΡ, με μία πάγια επιλογή που θα αφορά την προώθηση και ενίσχυση των έμφυλων διακρίσεων στο τηλεοπτικό/ραδιοφωνικό λόγο και στην τηλεοπτική/ραδιοφωνική συμπεριφορά, καθώς και τη διαιώνιση έμφυλων στερεοτύπων.

Σε αναμονή της ανταπόκρισής σας,

Women On Top, MeXOXO FPower The Fifty-Fifty Project

Womanitee Women Act Lean In Hellas iforU Greek Mentoring Network»







Υπενθυμίζεται ότι το το Σωματείο Γυναικείων Δικαιωμάτων «Το Μωβ» κατήγγειλε αντίστοιχα προς το ΕΣΡ το περιστατικό, με την σχετική ανακοίνωσή του να κάνει λόγο για εκπομπή «που εξευτελίζει την αξιοπρέπεια των γυναικών.

«Το Μωβ», ζήτησε από το ΕΣΡ «να τιμωρήσει άμεσα τους ενόχους μιας τόσο προσβλητικής εκπομπής για την αξιοπρέπεια των γυναικών» κοινοποιώντας μάλιστα την καταγγελία και προς την Γενική Γραμματεία Ισότητας «για να παρέμβει κι αυτή όπως οφείλει θεσμικά».