Πέθανε η τραγουδίστρια των Roxette, Marie Fredriksson, σε ηλικία 61 χρόνων, μετά από χρόνια μάχη με το καρκίνο.

Το 2002 είχε καταρρεύσει ενώ έκανε τζόγκινγκ με το σύζυγό της και ήταν τότε που διαγνώστηκε με καρκίνο στον εγκέφαλο. Υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης του όγκου και συνέχισε με χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες. Εξαιτίας της ασθένειας, έχασε την όρασή της στο αριστερό της μάτι ενώ έπασχε και από μερική κώφωση, ενώ για μήνες, μετά την εντατική αντικαρκινική θεραπεία, μήνες είχε προβλήματα ομιλίας: «Ήταν τρία πολύ δύσκολα χρόνια. Τώρα είμαι υγιής. Δεν λαμβάνω πια θεραπεία» είχε πει το 2005.

Όπως μετάδωσε η σουηδική εφημερίδα Εxpress «ο σύζυγος Mikael Bolyos και τα δύο της παιδιά (η 26χρονη Inez Josefin και ο 23χρονος Oscar) θρηνούν την απώλεια της Marie Fredriksson». «Με μεγάλη οδύνη ανακοινώνουμε πως μία από τις μεγαλύτερες και πιο αγαπημένες καλλιτέχνιδες, έφυγε από τη ζωή. Η Marie Fredriksson πέθανε το πρωί της 9ης Δεκεμβρίου μετά από επιπλοκές της ασθένειάς της», ανέφερε η οικογένεια στην ανακοίνωση.

Η δημοφιλής μπάντα, ανέβασε το μεσημέρι στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram το όνομα της με χρυσά γράμματα και από κάτω τις χρονολογίες γέννησης και θανάτου της. Σύμφωνα με την οικογένειά της, η κηδεία της θα γίνει σε στενό κύκλο.



Λίγο νωρίτερα, ο συνοδοιπόρος της στο σπουδαίο αυτό μουσικό ταξίδι, Per Gessle την αποχαιρέτησε μέσω social media, γράφοντας: «Ο χρόνος κυλά τόσο γρήγορα. Δεν έχει περάσει τόσο πολύ από τότε που περνούσαμε τις μερες και τις νύχτες μας σε ένα μικροσκοπικό διαμέρισμα όπου μοιραζόμασταν τα ανέφικτα όνειρά μας. Και τι όνειρο τελικά αυτό που μοιραστήκαμε. Ήταν τιμή που γνώρισα το ταλέντο και τη γενναιοδωρία σου. Όλη μου η αγάπη πάει σ'εσένα και την οικογένειά σου. Τα πράγματα δεν θα είναι ποτέ τα ίδια πια».

Πριν από τρία χρόνια, η Fredriksson αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τις παγκόσμιες περιοδείες, μετά από εντολή των γιατρών της. Αποχαιρέτησε τους απανταχού θαυμαστές της με ένα συγκινητικό μήνυμα: «Ήταν 30 υπέροχα χρόνια. Δεν νιώθω τίποτα άλλο, παρά περηφάνια και ευγνωμοσύνη για την επιστροφή μου του 2009 μετά από τη σοβαρή ασθένειά μου όταν καταφέραμε να γυρίσουμε με τους Roxette τον κόσμο. Δυστυχώς, οι μέρες της περιοδείας μου τελείωσαν και θέλω να αδράξω την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τους υπέροχους φαν μας που μας ακολούθησαν σ'αυτό το μακρύ ταξίδι».

Οι Roxette, το ποπ δίδυμο από τη Σουηδία, δημιουργήθηκε το 1986 από τον Per Gessle και τη Marie Fredriksson. Με πωλήσεις άνω των 75 εκατομμυρίων δίσκων διεθνώς και τέσσερα νούμερο ένα σινγκλ στο αμερικανικό Billboard, θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα των eighties. Μεταξύ των τραγουδιών τους που έχουν γράψει ιστορία στην ποπ κουλτούρα των περασμένων δεκαετιών τα: «The Look», «Listen to your Heart», «It must have been Love», «Joyride».