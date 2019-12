Επίσημη ανακοίνωση για το GNTM - Ποιος ευθύνεται για το χάος με την ψηφοφορία στον τελικό

Με επίσημη ανακοίνωση, μετά τις αντιδράσεις για το πρόβλημα με τη ψηφοφορία του κοινού στον τελικό του GNTM, το STAR εξηγεί τι συνέβη και πώς η διαδικασία κατέληξε σε μαζικές καταγγελίες για «φιάσκο».

Η ανακοίνωση αναφέρει πως δεν κατέστη δυνατή η ψηφοφορία καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στον τεράστιο όγκο συμμετοχής του τηλεοπτικού κοινού, λόγω τεχνικού προβλήματος εξειδικευμένου συνεργάτη του STAR από το εξωτερικό.

Σχετικά με την ψηφοφορία του κοινού, ισχύουν τα παρακάτω:

Επειδή το GNTM είναι το πρόγραμμα με την μεγαλύτερη απήχηση στην τηλεοπτική σεζόν που διανύουμε, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα δωρεάν online ψηφοφορίας της αμερικανικής εταιρίας Megaphone TV, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με χρέωση οι τηλεθεατές που θα ψήφιζαν. Επιπλέον, λόγω της τεράστιας Αμερικανικής τηλεοπτικής αγοράς, μας διαβεβαίωσαν ότι τα συστήματά της είναι ικανά να ανταποκριθούν σε συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομμυρίων χρηστών.

Και η εταιρία Megaphone εξέδωσε ανακοίνωση, αλλά υποστηρίζει πως δεν πιστεύει ότι το πρόβλημα είχε να κάνει με τον όγκο των χρηστών. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

Το σύστημα της Megaphone «έπεσε» με πρωτοφανή τρόπο κατά τη διάρκεια της εκπομπής Greece's Next Top Model. Αυτό οδήγησε σε αδυναμία να καταμετρηθούν οι ψήφοι των τηλεθεατών. Είμαστε υπερήφανοι για την αξιόπιστη υπηρεσία μας και έχουμε πολλά χρόνια επιτυχημένης πορείας. Η αποτυχία σε ένα δημοφιλές σόου όπως αυτό είναι μια μελανή σελίδα στην ιστορία της δουλειάς μας και το λαμβάνουμε σοβαρά υπ' όψιν. Η αιτία της διακοπής είναι προς το παρόν άγνωστη. Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι αυτό που συνέβη ήταν αποτέλεσμα χτυπήματος από χάκερς, ούτε πιστεύουμε ότι είχε να κάνει με τον όγκο των χρηστών που μπήκαν για να ψηφίσουν, καθώς συχνά και πρόσφατα έχουμε εξυπηρετήσει μεγάλα κοινά. Η ομάδα μηχανικών μας αυτή τη στιγμή διερευνά το θέμα, εξετάζοντας τα αρχεία καταγραφής διακομιστών, αλλά αυτή είναι μια αργή διαδικασία που χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα. Μόλις θα έχουμε σαφή συμπεράσματα, θα τα αναφέρουμε.»

Η ανακοίνωση στα αγγλικά:



"Megaphone suffered an unprecedented outage during last night's airing of Greece's Next Top Model. This lead to an inability to count viewer votes. We pride ourselves on our reliable service, and have many years of successful history. A failure in a critical, high profile show such as this one is a dark cloud on our work, and we take it very seriously.

The cause of the outage is currently unknown. We don't see any evidence that this was from hackers, nor do we see any evidence that this was from too many users, as we regularly and recently have serviced large audiences.

Our engineering team is currently investigating the issue, by looking into server logs, but this is a slow forensic process that takes some time. As soon as we have any clear conclusions we will report them."

Είναι αυτονόητο ότι το Star και η Green Pixel έχουν επιφυλαχθεί των νομίμων δικαιωμάτων τους, αναφέρει η επίσημη σελίδα του STAR.

Υπενθυμίζεται πως ο σάλος ήταν τόσο μεγάλος που αρκετοί έσπευσαν αν ενημερώσουν ακόμη και το μοντέλο Τάιρα Μπανκς που σχολίασε μέσω Twitter «Ακούω πολλά για το Greece's Next Top Model». H Τάιρα Μπανκς, του αμερικανικού και πρωτότυπου ριάλιτι αναφέρει «Μπορεί κάποιος (φαν ή κάποιος από την παραγωγή) να μου πει τι συνέβη; Δεν έχω έλεγχο στα ριάλιτι Top Model ξένων χωρών αλλά και πάλι εξακολουθεί να με ενδιαφέρει», πρόσθεσε στο μήνυμά της.