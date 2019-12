The Voice of Greece: Μεγάλος νικητής ο Δημήτρης Καραγιάννης

Σχεδόν τρεις μήνες μετά την πρεμιέρα, ο μεγάλος τελικός του The Voice, ανέδειξε νικητή τον Δημήτρη Καραγιάννη με coach τον Σάκη Ρουβά.

Ο 41χρονος Δημήτρης κατάφερε να συγκινήσει το κοινό το οποίο ψήφισε αυτόν για νικητή μετά από μια συγκλονιστική ερμηνεία του «Sorry seems to be the hardest word» και να κερδίσει την Ελπίδα Γαδ από την ομάδα της Ελεωνόρας Ζουγανέλη. H τελική φάση μεταξύ των δύο έφτασε ενώ προηγήθηκαν δύο αναμετρήσεις, καθώς ο τελικός ξεκίνησε με 8 παίκτες.

Οι οκτώ διαγωνιζόμενοι που κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό ήταν οι:

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Ελπίδα Γαδ, Γιώργος Ευθυμιάδης

Πάνος Μουζουράκης: Κώστας Χειλάς

Έλενα Παπαρίζου: Έλλη Πλατάνου, Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη

Σάκης Ρουβάς: Κωνσταντίνος Τσιμούρης, Ειρήνη Τσοκούνογλου, Δημήτρης Καραγιάννης

Αμέσως μετά ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε τους τέσσερις από τους οκτώ διαγωνιζόμενους που πέρασαν στη δεύτερη φάση και ήταν οι Ελπίδα Γαδ, Δημήτρης Καραγιάννης, Κώστας Χειλάς και ο Γιώργος Ευθυμιάδης. Μετά τον τελικό αποκλεισμό δύο ακόμη ερμηνευτών έφτασε η ώρα για την τελική αναμέτρηση και ο Δημήτρης Καραγιάννης, κέρδισε ένα δισκογραφικό συμβόλαιο και ένα αυτοκίνητο.

Οι ερμηνείες των δύο παικτών του τελικού:

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη νίκη του, ο Δημήτρης Καραγιάννη είπε: «Ζω το όνειρο. Δεν το περίμενα. Ακόμα δεν το πιστεύω. Είμαι σε μια έκσταση».

Η στιγμή που ανακοινώθηκε ο νικητής: