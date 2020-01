Πότε έρχεται το prequel του Game of Thrones -To House of the Dragon

Ο πρόεδρος προγραμματισμού του HBO ανακοίνωσε τα νέα που περίμεναν πώς και πώς οι φαν του Game of Thrones, για το prequel της επιτυχημένης σειράς.

Ο Κέισι Μπλόις, σε συνέντευξη δήλωσε ότι το «House of the Dragon»- αυτός είναι ο τίτλος του prequel του Game of Thrones- θα κάνει πρεμιέρα «Κάποια στιγμή μέσα στο 2022 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μου». Ακόμη, επιβεβαίωσε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η συγγραφή.

Η σειρά θα είναι βασισμένη στο βιβλίο του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν «Φωτιά και αίμα» και η υπόθεση θα εκτυλίσσεται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones» και θα αφηγείται την ιστορία του οίκου των Ταργκάριεν. Ο Μάρτιν θα συμμετέχει στην παραγωγή, ως σύμβουλος. H ΗΒΟ είχε εγκαταλείψει την ιδέα ενός άλλου prequel, στο οποίο θα πρωταγωνιστούσε η Ναόμι Γουότς, τον περασμένο Οκτώβριο.

Στην περίπτωση του House of Dragons, εξήγησε ο Μπλόις, υπάρχει κείμενο, υπάρχει ένα βιβλίο, κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για μια σειρά.

Με πληροφορίες από Independent