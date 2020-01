Star Wars: Ο George Lucas αγκαλιάζει στοργικά το μωρό Yoda στα παρασκήνια του Mandalorian

Ο «τέταρτος τοίχος» στο Mandalorian έσπασε, έστω και παρασκηνιακά, με τον εμπνευστή και δημιουργό των Star Wars George Lucas να παίρνει αγκαλιά το δημοφιλές μωρό - Yoda.

Ο εξωτερικός παραγωγός της σειράς, Jon Favreau μοιράστηκε με τους εκατομμύρια φανς αυτή την απρόσμενη συνάντηση, ανεβάζοντας στο Instagram τη φωτογραφία με τον Lucas να κρατά με τρυφερότητα στα χέρια του, μία από τις κούκλες που "baby Yoda" που χρησιμοποιούνται στα γυρίσματα του The Mandalorian.

Ο μεγάλος δάσκαλος Jedi έκανε την εμφάνισή του ως μωρό, στο πρώτο επεισόδιο της σειράς και αμέσως έγινε το «απόλυτο» meme στο διαδίκτυο και είναι σίγουρα ο πιο αναγνωρίσιμος από τους πρωταγωνιστές της σειράς. Ο πρώτος κύκλος έχει τελειώσει και ο Favreau έχει ήδη υποσχεθεί την επιστροφή των ηρώων και για δεύτερη σεζόν, και πάλι στη συνδρομητική πλατφόρμα Disney+, το ερχόμενο φθινόπωρο.

Είναι η πρώτη live-action σειρά του Star Wars και τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Mandalorian ενσαρκώνει ο Πέδρο Πασκάλ των Narcos και Game of Thrones, που φόρεσε τη διαστημική στολή του και «εκτοξεύεται» στα όρια του New Republic. Τα γεγονότα της πρώτης σεζόν διαδραματίζονται λίγο μετά τα όσα είδαμε στο Return o the Jedi και πριν το First Order.

Για τη σκηνοθεσία και την παραγωγή των 8 επεισοδίων συνεργάστηκαν με τον Jon Favreau οι επίσης καταξιωμένοι Bryce Dallas Howard (Solemates), Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars), Rick Famuyiwa (Dope), Deborah Chow (Jessica Jones) και ο Taika Waititi (Thor: Ragnarok). Τα επεισόδια ντύνουν μουσικά οι συνθέσεις του Ludwig Goransson.

Σύμφωνα με πληροφορίες το κόστος κάθε επεισοδίου άγγιξε τα 15 εκατομμύρια δολάρια.