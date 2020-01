Ανήμερα των γενεθλίων του Ντέιβιντ Λιντς, το Netflix ανέβασε άγνωστη 17λεπτη ταινία του

Το δώρο του Ντέιβιντ Λιντς στους οπαδούς ανήμερα των 74ων γενεθλίων του είναι μια τυπικά παράξενη αλλά και ξεκαρδιστική ταινία μικρού μήκους που έκανε σήμερα πρεμιέρα στο Netflix, με πρωταγωνιστές τον ίδιο τον σκηνοθέτη και μια ομιλούσα μαϊμού.

Η ταινία, η οποία έχει γυριστεί το 2017 και μέχρι στιγμής είχε προβληθεί μόνο μια φορά στο Παρίσι και μία στο Festival of Disruptions στη Νέα Υόρκη, έχει τίτλο "What Did Jack Do?" και σύμφωνα με την σύνοψη του Netflix, λαμβάνει χώρα «σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό όπου ένας ντετέκτιβ του τμήματος ανθρωποκτονιών ανακρίνει μια μαϊμού».

Γυρισμένη σε ασπρόμαυρο φιλμ, η 17λεπτη ταινία θυμίζει παλιό νουάρ αλλά και το σκηνοθετικό ντεμπούτο του σκηνοθέτη, το "Eraserhead" του 1977.

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης υποδύεται τον ντετέκτιβ που ανακρίνει τον «Τζακ» του τίτλου, μια μαϊμού που μιλάει, και όπως θα περίμενε κανείς από τον Λιντς, πρόκειται για ταινία σουρεαλιστικής έμπνευσης αλλά συγχρόνως και πολύ αστεία.

Το φιλμ διαρκεί 17 λεπτά, αλλά θα χρειαστούν μερικές επαναλήψεις για να αποκρυπτογραφηθεί το μυστήριο της πλοκής του ή απλά για να απολαύσει κανείς ξανά τη μοναδική του ατμόσφαιρα.