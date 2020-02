Matrix 4: Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα - Ντελίριο με τον Κιάνου Ριβς στο Σαν Φρανσίσκο

Ο Κιάνου Ριβς πήρε ξανά το «κόκκινο χάπι» για το Matrix 4.

Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο διέρρευσαν, με τον διάσημο ηθοποιό να τραβά τα βλέμματα των περαστικών που ανακάλυπταν έκπληκτοι το πρόσωπο που ακολουθούσε το πολυπληθές κινηματογραφικό συνεργείο.

«Μόλις έπεσα πάνω στον Κιάνου, στα γυρίσματα του The Matrix 4, στη γειτονιά μου, σήμερα το πρωί», σχολίασε η συγγραφέας Έριν Κάρλσον που ανέβασε μία από τις πρώτες φωτογραφίες στο Instragram. «Ήθελα να φωνάξω "λατρεύω το γεγονός ότι βγαίνεις με μία κουλ γυναίκα της ηλικίας σου (σ.σ Αλεξάντρα Γκραντ) αλλά επέλεξα να μην διακόψω την δημιουργική διαδικασία του γιατί τέτοιος άνθρωπος έιμαι. Επίσης ένας απηυδισμένο μέλος της ομάδας φώναζε "Δουλεύουμε!" 🎥🔥🤓».

O 55χρονος ηθοποιός φορά ένα μαύρο μπλέιζερ, μαύρο μπλουζάκι και τζιν, περικυκλωμένος από ανθρώπους της παραγωγής. Σε άλλα στιγμιότυπα του San Francisco Examiner, ο φακός συλλαμβάνει και την Κάρι Αν Μος, που ενσαρκώνει την Τρίνιτι.

Σε ένα σύντομο βίντεο ο «Νίο» κράτα ένα φλιτζάνι καφέ και συζητά με συντελεστές της ταινίας.

Το σενάριο και την σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Λάνα Γουατσόφσκι, σε παραγωγή των Warner Bros. Pictures και Village Roadshow Pictures. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 21 Μαΐου του 2021.

«Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι, που θα επιστρέψουμε στο "Matrix" με τη Λάνα», δήλωνε κατά την επίσημη ανακοίνωση πέρυσι, ο πρόεδρος του ομίλου Warner Bros. Picture Group Τόμπι Έμεριχ. «Είναι πραγματικά μια οραματίστρια, μια μοναδική και δημιουργική παραγωγός ταινιών και είμαστε εκστασιασμένοι που έχει αναλάβει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή αυτού του νέου κεφαλαίου του Matrix».

Τα προηγούμενα τρία φιλμ: "The Matrix," "The Matrix Reloaded" και "The Matrix Revolutions" είχαν καταγράψει αθροιστικά εισπράξεις 1,6 δισεκατομμυρίων στο box office. Και στις τρεις περιπτώσεις, το σενάριο είχε γραφτεί από κοινού με την αδελφή της Λάνα, Λίλι Γουατσόφσκι.

Η Λάνα αποκάλυψε πως το σενάριο έχει στηριχτεί σε ιδέες που είχε από κοινού με το συγγραφικό της έτερο ήμισυ. «Πολλές από τις ιδέες που εγώ και η Λίλι εξερευνήσαμε πριν από 20 χρόνια για την πραγματικότητα, είναι ακόμα πιο σχετικές τώρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που οι χαρακτήρες αυτοί επανέρχονται στη ζωή μου και που μου δίνεται η ευκαιρία να δουλέψω ξανά με τους ιδιοφυείς φίλος μου».