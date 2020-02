Το Netflix ανακοίνωσε τις ταινίες και τις σειρές του που έχουν απαγορευτεί σε διάφορα μέρη του πλανήτη

«Ο τελευταίος πειρασμός» στη Σιγκαπούρη, το "Full Metal Jacket" στο Βιετνάμ και η «Νύχτα των ζωντανών νεκρών» στη Γερμανία, είναι κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες στο περιεχόμενο του Netflix, που έχουν απαγορευτεί σε συγκεκριμένες χώρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η πλατφόρμα.

Σε μια από τις σπάνιες χειρονομίες διαφάνειας εκ μέρους της πλατφόρμας, το Netflix κοινοποίησε μια λίστα ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων του, που απαγορεύτηκαν σε διάφορες χώρες ανά τον πλανήτη.

Στη λίστα περιλαμβάνονται διάσημες ταινίες όπως το "Full Metal Jacket" του Κιούμπρικ (απαγορεύτηκε στο Βιετνάμ) και «Ο τελευταίος πειρασμός» του Σκορσέζε (απαγορεύτηκε στη Σιγκαπούρη), καθώς και σειρές όπως το κωμικό πρότζεκτ "Patriot Act with Hasan Minhaj" που «κατέβηκε» από το πρόγραμμα της πλατφόρμας στην Σαουδική Αραβία.

Full Metal Jacket

Στη σχετική ανακοίνωση του Netflix αναφέρονται τα εξής:

«Φροντίζουμε να παρέχουμε στους δημιουργούς την δυνατότητα να αγγίξουν ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο ακροατήριο ανά τον πλανήτη. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως υποχρεωνόμαστε να απομακρύνουμε κάποιους τίτλους από το πρόγραμμά μας εξαιτίας των πιέσεων που δεχόμαστε από κυβερνητικούς φορείς συγκεκριμένων κρατών».

Με διαφορά η χώρα που ασκεί την πιο έντονη λογοκρισία στο περιεχόμενο του Netflix είναι η Σιγκαπούρη. Αναλυτικά η λίστα με τα «απαγορευμένα» της πλατφόρμας τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει ως εξής:

2020: Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει η χρονιά και ήδη η Σιγκαπούρη αξίωσε την απομάκρυνση του "The Last Hangover," μιας βραζιλιάνικης παραγωγής του ίδιου του Netfllix, στο οποίο εμφανίζονται να ξυπνάνε με άγριο χανγκόβερ οι Απόστολοι μετά από ένα αγρίως επεισοδιακό «Μυστικό Δείπνο».

2019: Κακήν κακώς κατέβηκε από το πρόγραμμα του Netflix στην Σαουδική Αραβία το επεισόδιο της κωμικής σειράς "Patriot Act with Hasan Minhaj" που είχε ως θέμα του ακριβώς τις πάσης φύσεως απαγορεύσεις που ισχύουν στη χώρα.

Patriot Act with Hasan Minhaj

2019: «Ο τελευταίος πειρασμός», η ταινία του Σκορσέζε που βασίστηκε ομώνυμο βιβλίο του Καζαντζάκη, απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα του Netflix στη Σιγκαπούρη κατόπιν σχετικού αιτήματος της Αρχής Προστασίας Μέσων της χώρας.

2018: Τα προγράμματα του Netflix "Cooking on High," "The Legend of 420" και "Disjointed" στα οποία εμφανιζόταν χρήση (ελαφρών) ναρκωτικών, επίσης απαγορεύτηκαν στη Σιγκαπούρη.

2017: Η ταινία "Full Metal Jacket" απαγορεύτηκε στο Βιετνάμ κατόπιν αιτήματος της Αρχής Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων και Ηλεκτρονικής Πληροφορίας της χώρας.

2017: Απαγορεύτηκε από το περιεχόμενο της πλατφόρμας στην Γερμανία, η γνωστή κλασική ταινία με ζόμπι «Η νύχτα των ζωντανών νεκρών» κατόπιν σχετικού αιτήματος της Γερμανικής Επιτροπής για την Προστασία της Νεολαίας.

2015: Το ντοκιμαντέρ "The Bridge", σχετικά με τις απόπειρες αυτοκτονίας από την γέφυρα Golden Gate στο Σαν Φρανσίσκο, θεωρήθηκε «ανάρμοστο» από τις αρμόδιες αρχές στη Νέα Ζηλανδία και ζητήθηκε η απομάκρυνσή του από το περιεχόμενο της πλατφόρμας.