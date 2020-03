«Καφέ της Χαράς»: Διακόπτονται τα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς

Τα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «Καφέ της Χαράς» θα διακοπούν προσωρινά, για προληπτικούς λόγους, λόγω του κορωνοϊού, δήλωσε ο Χάρης Ρώμας.

Τα κρούσματα του κορωνοϊού στην Ελλάδα ανέρχονται σε 228, σύμφωνα με τις χθεσινές επίσημες ανακοινώσεις. Πέντε ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Έτσι, για προληπτικούς λόγους, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή των γυρισμάτων της σειράς.

«Υπάρχει το θέμα του κορωνοϊού που απασχολεί όλο τον πλανήτη και γι' αυτό ίσως αυτό είναι το τελευταίο γύρισμα που κάνουμε για ορισμένες μέρες. Δεν θέλω να περάσει από το μυαλό κανενός από τους συνεργάτες ότι βάζουμε κάτι πάνω από την υγεία τους ή πάνω από την υγεία των οικογενειών τους», δήλωσε ο Χάρης Ρώμης, που μαζί με την Σοφία Χατζησοφιά υπογράφει το σενάριο της σειράς.

«Θα κάνουμε τα επεισόδια για φέτος, όποτε και αν είναι, και θα παιχτούν τη φετινή σεζόν, ενώ τα ήδη συμφωνημένα και υπογεγραμμένα για του χρόνου πια», συμπλήρωσε ο κ. Ρώμας, μιλώντας στο Open.

Ήδη, λόγω του κορωνοϊού, κάποια τηλεοπτικά προγράμματα έχουν κάνει αλλαγές, για παράδειγμα τα επεισόδια γίνονται χωρίς την παρουσία κοινού, όπως έχει αποφασιστεί για το Your Face Sounds Familiar και το Just The Two of Us. Στο μεταξύ και η EBU, με χθεσινή της ανακοίνωση, γνωστοποίησε ότι παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση με την εξέλιξη του ιού, ενόψει του διαγωνισμού της Eurovision.