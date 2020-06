«No Justice, No Peace», το αντιρατσιστικό βίντεο του Γουίλ Σμιθ

Ένα δίλεπτο μοντάζ εικόνων και ήχων, το «No Justice, No Peace», είναι ο φόρος τιμής που αποτίει ο Γουίλ Σμιθ στον Τζορτζ Φλόιντ.

Το κλιπ των δύο λεπτών περιλαμβάνει την πρόσφατη ομιλία του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα για τον Τζορτζ Φλόιντ και μερικά διαφωτιστικά σχόλια του ίδιου του Σμιθ.

«Πάντα θα έχεις έναν αγώνα, που δεν βλέπεις ότι έρχεται κατά πάνω σου. Υπάρχει ένα ιστορικό ποτάμι που ρέει κόκκινο με το αίμα των ανθρώπων που μαρτυρούν την αλήθεια.

Η ομορφιά του να είσαι Αμερικανός είναι ό,τι όταν φοβόμαστε προσπαθούμε να φτάσουμε στο ύψιστο του εαυτού μας και όχι στο κατώτερο σημείο», λέει μεταξύ άλλων ο ηθοποιός.

Το μοντάζ περιλαμβάνει στιγμές από διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα και το παθιασμένο τραγούδι του 12χρονου Keedron Bryant «I Just Want to Live».

Επαναστατικοί ακτιβιστές, όπως ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και ο Νέλσον Μαντέλα παρελαύνουν επίσης από το αντιρατσιστικό του βίντεο.

«Ο δρ Κινγκ ήταν ένας νεαρός άνδρας όταν συμμετείχε (σε διαδηλώσεις). Ο Σέσαρ Τσάβες ήταν νεαρός άνδρας. Ο Μάλκολμ Χ ήταν νέος. Οι ηγέτες του φεμινιστικού κινήματος ήταν νέοι. Οι ηγέτες των συνδικαλιστικών κινημάτων ήταν νέοι. Έχετε επικοινωνήσει μια αίσθηση του επείγοντος που είναι τόσο ισχυρή, όσο τίποτε άλλο τα τελευταία χρόνια», λέει ο Ομπάμα στο κλιπ.