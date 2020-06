Τελικός MasterChef backstage: Οι πρώτες αναρτήσεις των σεφ και φιναλίστ- Η αλλαγή στο προφίλ του Βαρθαλίτη

Ο μεγάλος τελικός του MasterChef 4 ολοκληρώθηκε live, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, αναδεικνύοντας ως μεγάλο νικητή τον Σταύρο Βαρθαλίτη που επικράτησε του Σταυρή Γεωργίου με 54-43 στην βαθμολογία των πιάτων.

Όταν οι κάμερες έκλεισαν και τα φώτα έσβησαν, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκαναν οι δύο φιναλίστ και οι τρεις κριτές, ήταν να αναρτήσουν στο Instagram φωτογραφίες από τα backstage μαζί με μερικές σκέψεις για τον φετινό διαγωνισμό που ήταν διαφορετικός, λόγω κορωνοϊού. Μάλιστα οι δύο παίκτες έσπευσαν να αλλάξουν και τις πληροφορίες στα προφίλ τους.

«And the winner is...... all of them !!! Ένα τεράστιο μπράβο σε όλα τα παιδιά για τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε στο φετινό Masterchef ❤️👏🏻👏🏻👏🏻🙏 #starchanneltv #masterchefgr», έγραψε στο προφίλ του ο σεφ Πάνος Ιωαννίδης.

Με χιουμοριστική διάθεση, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αναφέρθηκε στους δύο καλύτερους παίκτες του φετινού ριάλιτι με τα παρατσούκλια τους, δίνοντας εμμέσως πλην σαφώς ραντεβού για το MasterChef 5: «Πάει και αυτό... Το "Κυπριακο έπιπλο" @stavros_geo και ο "έρωτας αλήτης" @stavrosvarthalitis μας έκαναν παρέα 5 μήνες. Συγχαρητήρια και στους 2!!! Ευχαριστούμε και όλους όσους μας κάνατε παρέα από το σπίτι!!! Εις το επανιδειν...!@masterchefgr»

Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ψηφιακά πιο «λακωνικός» μοιράστηκε στα story ένα στιγμιότυπο με τους άλλους δύο κριτές, όμως χθες στον τελικό υπήρξε λαλίστατος: Έχουμε όλοι κάνει το μοριακό τεστ και είμαστε ασφαλείς οπότε μπορούμε να έρθουμε όσο κοντά θέλουμε. Μας έμεινε ένα μικρό απωθημένο με ταξίδια που δεν έγιναν και καλεσμένους που δεν ήρθαν ποτέ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κάναμε παρέα σε εσάς και με την βοήθεια της παραγωγής να φτάσουμε ως εδώ».

Ο «ασημένιος» Σταυρής Γεωργίου, προανήγγειλε «κάτι μεγάλο» χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Ένα μεγάλο ταξίδι έφτασε στο τελος του! [...] Ευχαριστω μεσα απο την καρδια μου την οικογένεια μου,και τους φιλους μου! Την παραγωγή αυτού του τεράστιου project @masterchefgr τους κριτές @chef_koutsopoulosleonidas @scontizas @ioannidispanos για ολη την στήριξη τους και τα καλα τους λόγια για να γίνω ακομα καλύτερος στο μεγάλο κεφάλαιο που ονομάζεται ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ γιατι για αυτο μπήκα στο διαγωνισμό! ΝΙΚΗΤΕΣ ειμαστε ολοι! [...] Stay tuned... Something BIG is coming!!! ❤️🙏🏻🇨🇾 #masterchefgr #stavris #finalist #epiplo #togetherwearestronger #ynwa»

Όσο για τον μεγάλο νικητή; Ο Σταύρος Βαρθαλίτης εσπευσε να αλλάξει τις πληροφορίες στο προφίλ του, ενημερώνοντας το bio στο Instagram ότι είναι ο φετινός Έλληνας Master Chef.

Και ο Σταυρής Γεωργίου πρόσθεσε στον λογαριασμό του ότι είναι ο δεύτερος φιναλίστ του διαγωνισμού.

Τηλεθέαση

Παρά τους περιορισμούς και την αναγκαστικά πιο λιτή παραγωγή λόγω πανδημίας, το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού κινήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2019. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, ο τελικός του MasterChef 4 σημείωσε ποσοστό 32,6% στο γενικό και 39,5% στο δυναμικό κοινό. Πέρυσι, τα ποσοστά ήταν 33,1% και 42% αντίστοιχα. Η τηλεθέαση του προγράμματος κινήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του πάνω από το 40% και στο κρίσιμο τέταρτο της ανακοίνωσης του αποτελέσματος έφτασε στο 45,3%.

Η live ανακοίνωση του αποτελέσματος και οι αντιδράσεις

