Ο Taika Waititi αγκαλιά με τον Baby Yoda - Η φωτογραφία που έγινε viral μετά την Γιορτή του Πατέρα

Ο Taika Waititi, που θα σκηνοθετήσει και θα συν-γράψει μια από τις επόμενες ταινίες «Star Wars», ανέβασε την Κυριακή μια φωτογραφία με τον master Yoda, για τη γιορτή του Πατέρα, που έγινε viral μέσα σε λίγα 24ωρα.

Ο συγγραφέας, ηθοποιός και σκηνοθέτης που είχε σκηνοθετήσει και την spin-off σειρά «The Mandalorian», για να τιμήσει την χθεσινή Γιορτή του Πατέρα, αποφάσισε να μοιραστεί με το κοινό μια άγνωστη φωτογραφία του, όπου κρατά τον Baby Yoda [aka The Child] στην αγκαλιά του, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φανς.





Η σκηνοθεσία ενός επεισοδίου του «The Mandalorian» ήταν τεράστια πρόκληση για τον Taika Waititi, που σε συνέντευξη τύπου πέρυσι, είχε επισημάνει τις διαφορές ανάμεσα στη σειρά και μια παραγωγή της Marvel.

«Το Star Wars είναι πολύ διαφορετικό από το στιλ της Marvel. Ξέρουν πως το ύφος των πρώτων ταινιών πρέπει να ακολουθείται πιστά. Αυτό αρέσει στους φανς και δεν μπορείς να μην το σεβαστείς, δηλαδή για να το θέσω πιο κομψά, "δεν μπορείς να βάλεις πολλά αστεία μέσα". Σίγουρα υπάρχει το ύφος μου εκεί, στον διάλογο και κάτι τέτοια», είχε πει.

Επίσης είχε δηλώσει κατενθουσιασμένος με την ευκαιρία να σκηνοθετήσει ένα επεισόδιο για το «The Mandalorian», εμπειρία που θα του μείνει αξέχαστη. «Είναι από εκείνες τις εμπειρίες που απλώς ξέρεις ότι δεν πρόκειται να συμβούν ποτέ, οπότε δεν μπαίνεις καν στον κόπο να την ονειρεύεσαι. Άρα όταν εμφανίζεσαι, απλώς σκέφτεσαι, να ένα όνειρο που δεν ήξερα καν πως είχα. Και γίνεται πραγματικότητα. Ήταν πολύ σουρεαλιστικό και περίεργο», ανέφερε ο γνωστός σκηνοθέτης των «What We Do in the Shadows», «Thor: Ragnarok» και «Jojo Rabbit».