To «Chicken Run» επιστρέφει με σίκουελ δυο δεκαετίες μετά την πρώτη ταινία

Το σίκουελ του «Chicken Run» είναι γεγονός και θα προβληθεί στο Netflix για την επέτειο των 20 χρόνων από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας.

Την είδηση ανακοίνωσαν τα Aardman Animation Studios, λέγοντας πως η παραγωγή της ταινίας θα ξεκινήσει τον επόμενο χρόνο.





Το «Chicken Run» (Οι κότες το 'σκασαν) κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 23 Ιουνίου 2000 και μέχρι σήμερα, παραμένει η stop-motion ταινία κινουμένων σχεδίων με τα περισσότερα έσοδα όλων των εποχών, ενώ είχε προταθεί επίσης για Όσκαρ εκείνη τη χρονιά, κερδίζοντας τελικά το βραβείο Best Animated Feature των Critics' Choice Awards, το 2001.

Στην αρχική ταινία την σκηνοθεσία είχαν αναλάβει οι βραβευμένοι κινηματογραφιστές Peter Lord (The Pirates! Band of Misfits) και Nick Park (Wallace & Gromit). Το σίκουελ θα σκηνοθετήσει ο υποψήφιος για Όσκαρ Sam Fell (Paranorman και Flushed Away).

«Το συζητήσαμε τόσες πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια και σκεφτήκαμε διάφορες ιδέες αλλά ποτέ κάποια που να αγαπήσαμε αρκετά. Αλλά πάντα ήταν στο βάθος του μυαλού μας. Τώρα έχουμε την τέλεια ιστορία. Νιώθω πως θα μπορέσουμε να κάνουμε το σίκουελ που πραγματικά θέλουμε», ανέφερε ο Sam Fell, στο περιοδικό Variety.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σίκουελ θα εστιάζει στην Ginger, που πλέον ζει σε έναν «ελεύθερο από ανθρώπους» παράδεισο. Εκεί, Ginger και Rocky εκκολάπτουν μαζί μια κόρη, την Molly. Καθώς το κορίτσι μεγαλώνει, αρχίζουν να κυκλοφορούν φήμες για νέο κίνδυνο στη χώρα, οπότε η Ginger θα αναγκαστεί να ρισκάρει ξανά την ελευθερία της για να προστατεύσει το σπίτι και την οικογένειά της.