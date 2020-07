Ο Κρις Χέμσγουορθ κάνει «παρανοϊκές» προπονήσεις για να υποδυθεί τον Χαλκ Χόγκαν

Ο ηθοποιός Κρις Χέμσγουορθ, που έγινε διεθνώς διάσημος υποδυόμενος τον θεό Θορ στις ταινίες του κινηματογραφικού «σύμπαντος» της Marvel, παραδέχεται πως ούτε η δική του, εντυπωσιακή σωματική διάπλαση δεν αρκεί για το επόμενο φιλμ.

Σε συνέντευξη του στο Total Film, ο 36χρονος Αυστραλός αποκάλυψε ότι θα πρέπει να προπονηθεί ακόμη πιο σκληρά για να υποδυθεί τον Χαλκ Χόγκαν στη βιογραφική ταινία «The Hulkster».

Το φιλμ ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 και την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Τοντ Φίλιπς. Μέχρι στιγμής το υπόλοιπο καστ είναι άγνωστο και το Netflix κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα.

«Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η προετοιμασία για τον ρόλο είναι παρανοϊκή σε σωματικό επίπεδο. Θα πρέπει να αυξήσω τη μυϊκή μου μάζα περισσότερο από ποτέ - ακόμη περισσότερο και από τον ρόλο του Θορ. Υπάρχει, επίσης, η προφορά, η φυσική κατάσταση και το ύφος».

«Θα πρέπει επίσης να κάνω μια βαθιά βουτιά στον κόσμο της πάλης, για την οποία ανυπομονώ πραγματικά», πρόσθεσε και δήλωσε έτοιμος να αποχωριστεί τα ξανθά του μαλλιά και να αποκτήσει μία τεχνητή φαλάκρα και μουστάκι για να ολοκληρώσει την εικόνα του 67χρονου Αμερικανού παλαιστή.

Μετά την πρώτη επιτυχία του Thor, το 2011, ο Χεμσγουόρθ ενσάρκωσε τον ίδιο θεό και το 2012 στην ταινία Avengers.

Πρωταγωνίστησε στην ταινία τρόμου The Cabin in the Woods, που γυρίστηκε λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του Star Trek αλλά προβλήθηκε το 2012. Επίσης την ίδια χρονιά ξεκίνησε μαζί με την Κρίστεν Στιούαρντ τα γυρίσματα της ταινίας Snow white and the Huntsman. Το 2013, πρωταγωνίστησε στην ταινία του Ρον Χάουαρντ Rush, ενσαρκώνοντας τον παγκόσμιο πρωταθλητή της φόρμουλα ένα του 1976, Τζέιμς Χαντ και έπαιξε και τον Θορ ξανά στην ταινία Thor: The Dark World.



Το 2015, πρωταγωνίστησε στην ταινία του Michael Mann, Blackhat, και ενσάρκωσε για τέταρτη φορά τον Θορ στην ταινία Avengers: Age of Ultron. Τον Νοέμβριο του 2014 επέστρεψε στην σειρά Home and away. Το 2016, έπαιξε ξανά τον ρόλο του Έρικ στην ταινία The Huntsman: Winter's War.



Πρωταγωνίστησε στο Thor: Ragnarok το 2017, και συμμετείχε στις ταινίες Avengers: Infinity War και Avengers: Endgame το 2018 και 2019 αντίστοιχα.

Έχει τιμηθεί με το βραβείο MTV Movie Καλύτερης Μάχης, το κινηματογραφικό Βραβείο Teen Choice Καλοκαιρινού Αστεριού και το βραβείο People's Choice Αγαπημένου Ηθοποιού Ταινίας Δράσης.