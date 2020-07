Ο Eminem ραπάρει εναντίον όσων δεν φορούν μάσκα: «Είμαι στο γαμ***** φέρετρο επειδή έβηχες» (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Eminem συνεργάστηκε με τον Kid Cudi δημιουργώντας ένα τραγούδι με κοινωνικές, πολιτικές αλλά και υγειονομικές ανησυχίες, με το οποίο επικρίνει, μεταξύ άλλων, όσους δεν φορούν μάσκα.

Το single The Adventures of Moon Man and Slim Shady, είναι η πρώτη συνεργασία των δύο ράπερ και σε αυτό εξερευνούν θέματα την αποτοξίνωση, την ανάρρωση και την επανένταξη αλλά και θέματα που κυριάρχησαν στην δημόσια σφαίρα το τελευταίο διάστημα, όπως η ρατσιστική βία της αστυνομίας στις ΗΠΑ και η πανδημία του κορωνοϊού.

Ο Eminem ακούγεται στο τραγούδι στα μισά του κομματιού, ενώ ραπάρει: «Ένα μάτσο ανόητοι στο γραφείο. Οι μισοί από εμάς κυκλοφορούμε λες και ήρθε αποκάλυψη ζόμπι. Οι άλλοι μισοί είναι τσαντισμένοι και δεν θέλουν να φορέσουν μάσκα, απλά βήχουν. Και έτσι καταλήγεις να κολλάς τα σκ**** τους. Μόλις χρησιμοποίησα το ίδιο καλάθι με το οποίο ψώνισες. Τώρα είμαι μέσα σε ένα γ******* φέρετρο επειδή έβηχες».

Το τραγούδι έχει αναφορές και στις δολοφονίες του Τζορτζ Φλόιντ και του Ahmaud Arbery, που έπεσαν θύματα ρατσιστικής βίας στις ΗΠΑ. «Προσευχές για τον Τζορτζ Φλόιντ και τον Ahmaud Arbery. Πώς στον γαμ****** διάβολο είναι τόσοι πολλοί αστυνομικοί βρώμικοι. Σταμάτα μαν, σας παρακαλώ κύριε αστυνομικέ, λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να αναπνεύσω όταν είσαι από πάνω μου, το γαμ***** σου γόνατο είναι στην καρωτίδα μου».

Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών ανακοινώθηκε την Τετάρτη από την κόρη του Kid Cudi, Vada, στο Twitter. Δείτε το βίντεο κλιπ.