Το Dirty Dancing επιστρέφει 33 χρόνια μετά - Στο σίκουελ ξανά η «Baby»

Ανακοινώθηκε επισήμως το σίκουελ του Dirty Dancing, μιας από τις πιο εμβληματικές ταινίες των 80ies, 33 χρόνια μετά την πρώτη προβολή του.

Όπως επιβεβαιώθηκε, η Τζένιφερ Γκρέι -που στο ορίτζιναλ Dirty Dancing υποδυόταν τη «Baby» που έζησε ένα μεγάλο έρωτα με τον δάσκαλο χωρού, Τζόνι (Πάτρικ Σουέιζι)- θα έχει ρόλο στην ταινία, στην οποία θα είναι και παραγωγός. Ελάχιστα έχουν γίνει γνωστά για την υπόθεση του φιλμ που θα σκηνοθετήσει ο Τζόναθαν Λιβάιν (σκηνοθέτης των 50/50, Warm Bodies)

«Θα είναι ακριβώς το είδος της ρομαντικής, νοσταλγικής ταινίας που περιμένουν οι κινηματογραφόφιλοι και που αποτελεί ένα από τους πιο εμπορικούς τίτλους στην ιστορία της εταιρείας» αναφέρει ο Τζον Φελτχάιμερ, διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής κινηματογραφικής εταιρείας παραγωγής Lionsgate.

Το ορίτζιναλ φιλμ, με μπάτζετ μόλις 6 εκατ.δολ, εξελίχθηκε σε εισπρακτικό θρίαμβο, αποφέροντας 214 εκατ. δολάρια έσοδα.

Το βασικό τραγούδι της ταινίας, The Time of My Life, κέρδισε Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα καλύτερου τραγουδιού. Η σκηνή δε, με το περίφημο lift στο νερό (εικόνα) άφησε ιστορία, όπως ακριβώς και η ατάκα του Τζον Καστλ «Κανένας δεν βάζει τη Μπέιμπι στην γωνία».

Υπενθυμίζεται πως ο Πάτρικ Σουέιζι, ο κινηματογραφικός Τζον Καστλ, πέθανε το 2009 σε ηλικία 57 ετών από καρκίνο στο πάγκρεας.

Με πληροφορίες από Guardian