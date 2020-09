TV5MondePlus: Η γαλλόφωνη «απάντηση» στο Netflix

Το γαλλόφωνο διεθνές κανάλι TV5 Monde λανσάρει σήμερα την παγκόσμια δωρεάν πλατφόρμα του με βίντεο on demand, δίνοντας τη γαλλική απάντηση σε αμερικανικούς γίγαντες όπως το Netflix.

Έπειτα από δύο χρόνια εργασίας, το TV5MondePlus προτίθεται να προτείνει μέσα σε διάστημα ενός χρόνου 5.000 ώρες γαλλόφωνων προγραμμάτων υποτιτλισμένων σε πέντε γλώσσες: τα αγγλικά, τα ισπανικά, τα αραβικά, τα γερμανικά και τα γαλλικά, γι' αυτούς που επιθυμούν να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα του Μολιέρου.

Ελβετικές ή αφρικανικές σειρές, καναδικές ή γαλλικές ταινίες, αλλά επίσης ντοκιμαντέρ, συναυλίες, podcasts είναι μέσα στο πρόγραμμα.

Αντίθετα από την πλατφόρμα SVOD, το TV5MondePlus θα είναι δωρεάν και θα μπορεί να μεταδίδει διαφημίσεις. Το μόνο που χρειάζεται για να έχει ο χρήστης πρόσβαση στο περιεχόμενο είναι μία εγγραφή.

«Δεν τοποθετούμαστε ως ανταγωνιστές απέναντι στις αμερικανικές πλατφόρμες, δεν έχουμε τέτοια φιλοδοξία ούτε τα μέσα, αλλά ως μια εναλλακτική επιλογή στα γαλλικά», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γενικός διευθυντής του TV5 Monde Ιβ Μπιγκό.

«Αυτό που διακυβεύεται είναι η γαλλόφωνη πλανητική κυριαρχία, είναι τα γαλλικά στο ψηφιακό σύμπαν, όπως και στο σύμπαν της τηλεόρασης», επέμεινε ο Μπιγκό, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του ιδρύματος Alliances francaises.

Ανάμεσα στις 3.000 ώρες περιεχομένων που είναι ήδη διαθέσιμες και μεταφρασμένες στο «80% των περιπτώσεων», καθώς η υγειονομική κρίση έχει προκαλέσει καθυστερήσεις, υπάρχουν πολλά προγράμματα ή εκπομπές που ήδη μεταδίδονται από τα κανάλια «εταίρους» του TV5 Monde (France Télévisions, Radio-Canada, Télé-Québec, RTS, RTBF) ή από το δίκτυό του.

Έτσι οι χρήστες θα μπορούν να ανακαλύψουν στο σύνολό της τη σειρά «Unité 9» από το Κεμπέκ που, όπως η δημιουργία του Netflix «Orange is the New Black», λαμβάνει χώρα μέσα στο σύμπαν των γυναικείων φυλακών, ή την ελβετική και βελγική σειρά «Quartier des Banques», μια οικογενειακή ιστορία σε φόντο οικονομικού θρίλερ.

«Ώθηση» από τον Καναδά

Όμως η πλατφόρμα θα υποδέχεται επίσης αποκλειστικότητες, όπως η αφρικανική πολιτική σειρά «Wara», η συμπαραγωγή της οποίας έχει γίνει στο Σεν-Λουί της Σενεγάλης και η οποία θα μεταδοθεί «πολύ αργότερα από τα παραδοσιακά κανάλια μας», σύμφωνα με τον Μπιγκό.

Εκτός από τις σειρές και τον κινηματογράφο, το TV5MondePlus, «γενικού περιεχομένου», θα προτείνει «μαγκαζίνο, τοκ-σόου, ρεπορτάζ» και προγράμματα εταίρων όπως το Μουσείο του Ανθρώπου, το Collège de France ή το Καναδικό Πολιτιστικό Κέντρο στο Παρίσι.

Θα είναι προσβάσιμο από τη διεύθυνση tv5mondeplus.com παντού στον κόσμο εκτός, προς το παρόν, από την Κίνα, όπου διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, και όχι πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 από τις ΗΠΑ και την Ολλανδία.

Στο σχέδιο για μια γαλλόφωνη παγκόσμια ψηφιακή πλατφόρμα, στο οποίο είχε αναφερθεί ο Εμανουέλ Μακρόν στη διάρκεια της συνόδου κορυφής των χωρών της γαλλοφωνίας τον Οκτώβριο 2018 στο Ερεβάν της Αρμενίας, «δόθηκε ώθηση» από τον Καναδά, ο οποίος δοκίμασε «την ισχύ του Netflix στο έδαφός του πριν από την Ευρώπη», υπογραμμίζει ο Μπιγκό.

«Σ'αυτούς, το Netflix έχει το 60% της αγοράς στις ώρες υψηλής τηλεθέασης. Προφανώς ήταν οι πρώτοι που μας υποστήριξαν», δήλωσε.

Η κυβέρνηση του Καναδά επένδυσε έτσι «14 εκατομμύρια καναδικά δολάρια σε 5 χρόνια», σύμφωνα με τον Μπιγκό, ο οποίος δεν μπορεί να δώσει έναν αριθμό για το συνολικό κόστος της πλατφόρμας, η οποία εν μέρει χρηματοδοτήθηκε από τα «108 εκατομμύρια» ευρώ του ετήσιου προϋπολογισμού του TV5 Monde.

Το κανάλι αυτό, το οποίο δημιουργήθηκε το 1984, ανήκει κατά 49% στη France Télévisions. Η France Médias Monde κατέχει 12,64%, τα RTBF και SSR κατέχουν από 11,11% καθένα, το Radio-Canada 6,67%, το Télé Québec 4,44%, το Arte France 3,29% και το INA 1,74%.

Με πληροφορίες του AFP/ΑΠΕ