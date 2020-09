Μουσική στο ERTFLIX - Μεγάλα αφιερώματα και θρυλικοί καλλιτέχνες στη νέα κατηγορία

Οι φανς της μουσικής έχουν έναν ακόμη λόγο να χαίρονται με το ERTFLIX το οποίο φέρνει μεγάλα μουσικά αφιερώματα, αλλά και καλλιτέχνες που σφράγισαν και έδωσαν διαχρονικότητα στα μουσικά ρεύματα των προηγούμενων δεκαετιών.

Μουσικά ντοκιμαντέρ, ταινίες, αλλά και αφιερώματα για μεγάλες μορφές του πανκ, της ροκ, της ποπ, αλλά και της χορευτικής μουσικής θα παρελάσουν από τη δωρεάν πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης.

Και οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εδώ καθώς την ώρα που το ERTFLIX εμπλουτίζει διαρκώς το περιεχόμενο του, αναβαθμίζεται και τεχνικά. Έτσι σε λίγες ημέρες θα υπάρχει το ΕRTFLIX App διαθέσιμο και στις παλαιότερες smart TV.

«Ντέιβιντ Μπάουι: Τα τελευταία πέντε χρόνια»

(David Bowie: The Last Five Years)

Ένα ντοκιμαντέρ για τα δύο τελευταία άλμπουμ του Ντέιβιντ Μπάουι, The Next Day (2013) και το Blackstar (2016), καθώς και το μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ «Λάζαρος».

Για πρώτη φορά θα δουν το φως της δημοσιότητας προσωπικά αρχεία του Ντέιβιντ Μπάουι με κοστούμια, μουσικά όργανα, στίχους, αναμνηστικά και θα ζωντανέψουν πέντε από τα χρόνια της τεράστιας καριέρας του, αλλά και οι πηγές της έμπνευσής του Ο Ντέιβιντ Μπάουι θεωρείται ένας από τους πιο πρωτοπόρους και ταλαντούχους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα.

«Γούντστοκ: Τρεις ημέρες που καθόρισαν μια γενιά»

(Woodstock: Three Days That Defined a Generation)

Ενώ η Αμερική βρίσκεται σε αναταραχή γύρω από την πολιτική, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον Πόλεμο του Βιετνάμ, μισό εκατομμύριο άνθρωποι μαζεύτηκαν σε μια μικρή φάρμα γαλακτοκομικών έξω από την Νέα Υόρκη, τον Αύγουστο του 1969, για να παρακολουθήσουν την μεγαλύτερη συναυλία όλων των εποχών. Αυτό που βίωσαν, ήταν μια στιγμή που θα πυροδοτούσε μια πολιτιστική επανάσταση, που θα άλλαζε τους ίδιους αλλά και την χώρα τους για πάντα. Ας ξαναζήσουμε το καλοκαίρι της αγάπης.

«Gimme Danger»

Η ιστορία των Stooges και του Ίγκι Ποπ

Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους "Gimme Danger" ξεδιπλώνει την ιστορία των The Stooges, ενός εκ των μεγαλύτερων rock 'n' roll και punk συγκροτημάτων όλων των εποχών, μέσα από το πολιτιστικό, πολιτικό, ιστορικό και μουσικό πρίσμα. Βλέπουμε επίσης τις περιπέτειές τους, τις σχέσεις μεταξύ των μελών, τα «κατορθώματά», τις επιτυχίες τους όπως και το στίγμα που άφησαν στην ιστορία του ροκ. Το δυναμικό και επιθετικό ροκ που έπαιξαν έφτανε για να βάλει φωτιά στο μουσικό τοπίο της εποχής εκείνης. Μεγάλος πρωταγωνιστής η μεγάλη μορφή της ροκ και πανκ μουσικής, ο Iggy Pop.

«Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ: Αυτός είμαι εγώ»

(Sammy Davis, Jr .: Το Gotta Be Me)

Ηθοποιός, τραγουδιστής, χορευτής, κωμικός, και κολλητός του Σινάτρα και του Ντίν Μάρτιν. Πρόκειται για ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους που εξετάζει το τεράστιο ταλέντο του Σάμι Ντέιβις και τον αγώνα αναζήτησης ταυτότητας, παράλληλα με τον αγώνα για τα ατομικά και φυλετικά δικαιώματα στην Αμερική του 20ού αιώνα.

Μέσα από συνεντεύξεις όπως των Μπίλι Κρίσταλ, Νόρμαν Λίαρ, Τζέρι Λιούις, Γούπι Γκόλντμπεργκ, Κιμ Νόβακ,κ.α., από φωτογραφίες της τεράστιας προσωπικής συλλογής του το ντοκιμαντέρ εξερευνά τη ζωή και την τέχνη ενός μοναδικά προικισμένου καλλιτέχνη «διασκεδαστή».

«Cool Daddio: The Second Youth of R. Stevie Moore»

Ο Ρ. Στίβι Μουρ θεωρείται μουσική ιδιοφυΐα, από τους σπουδαιότερους της σύγχρονης εποχής, εφάμιλλος του Μπράιαν Γουίλσον και των Μπιτλς. Το ντοκιμαντέρ ερευνά το ίνδαλμα της underground μουσικής, τον Ρ. Στίβι Μουρ, ενός ανθρώπου που ηχογράφησε πάνω από 400 άλμπουμ στην κρεβατοκάμαρά του. Τώρα, στα 66 χρόνια του, απολαμβάνει παγκόσμια αναγνώριση και θεωρείται ο παππούς των ηχογραφήσεων από το σπίτι.

Τώρα, στο πνεύμα των καιρών με τις ηχογραφήσεις στο σπίτι και την κουλτούρα της κασέτας ανέδειξε τον Στίβι και την τεράστια προσφορά του, καθιερώνοντάς τον ως παππού των «σπιτικών» ηχογραφήσεων.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ στην κατηγoρία Μουσική θα δούμε ανάλογα αφιερώματα στον Bruce Springsteen, τον Κλάους Βούρμαν (Ο άνθρωπος πίσω από τους Beattles) και τον super star DJ Αβίτσι (Avicii: True Stories)

