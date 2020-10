Η Athens Xclusive Designers Week επιστρέφει σε digital μορφή - Στο LiFO.gr η πρώτη προβολή

Ο κόσμος της μόδας αλλάζει, επαναπροσδιορίζεται και μεταμορφώνεται, δίνοντάς μας μία γεύση από το μέλλον. Το 2020, βλέπουμε σχεδιαστές να παρουσιάζουν τις συλλογές τους σε live streaming, το front row περιλαμβάνει σειρές από οθόνες και καλεσμένους που παρακολουθούν από το σπίτι τους - η digital εποχή της μόδας είναι εδώ.

Στη νέα αυτή digital εποχή μας καλωσορίζει η Athens Xclusive Designers Week, η μακροβιότερη ελληνική διοργάνωση μόδας, που φέτος θα μεταδοθεί σε πρώτη προβολή από το LiFO.gr. Η AXDW επιστρέφει για 27η σεζόν ως ένα εντυπωσιακό διαδικτυακό event υψηλής αισθητικής, προσφέροντάς μας την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τις συλλογές καταξιωμένων Ελλήνων σχεδιαστών, αγαπημένων fashion brands, αλλά και νέων ταλέντων με τη «φρέσκια» ματιά τους.

Μέσα από την custom page της AXDW στο LiFO.gr, θα παρακολουθήσουμε 7 ξεχωριστά shows καθημερινά, με εμπνευσμένα fashion films, επιδείξεις μόδας, αλλά και backstage προετοιμασίες, after show συνεντεύξεις και πολλά ακόμη highlights, που θα μεταφέρουν τον παλμό της μόδας.

Ανάμεσα στους σχεδιαστές που θα απολαύσουμε στην Athens Xclusive Designers Week by Pantene είναι οι (αλφαβητικά), Deux Hommes, Celia Kritharioti, Kathy Heyndels, Lakis Gavalas, Orsalia Parthenis, Tassos Ntove, Valtadoros, Vassilis Zoulias.

Επιπλέον, η εταιρία Juicy Couture καθώς και το πολυτελές κατάστημα Aesthet που διαθέτει συλλογές αποκλειστικά Ελληνικών fashion brands, θα πραγματοποιήσουν εντυπωσιακές επιδείξεις μόδας, οι οποίες θα κινηματογραφηθούν και θα προβληθούν στο πλαίσιο της διαδικτυακής AXDW.

Επίσης, όπως πάντα η διοργάνωση θα αφιερώσει μία ολόκληρη η μέρα στους νέους σχεδιαστές. Η Γαλλική μπύρα 1664 Blanc «αγκαλιάζει» για ακόμη μία σεζόν τους νέους σχεδιαστές ως χορηγός του θεσμού των New Designers Awards. Επιπλέον, η σχολή μόδας Romina Karamanea θα παρουσιάσει τις δημιουργίες των τελειόφοιτων σπουδαστών της μέσα από ένα μοναδικό fashion show.

Μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία της φετινής διοργάνωσης είναι το Fashion Design Project by Nivea Black and White, όπου δίνεται η δυνατότητα σε νέους επίδοξους σχεδιαστές μόδας να δημιουργήσουν ένα look με θέμα το άσπρο μαύρο, και να κερδίσουν τη δωρεάν συμμετοχή τους στην επόμενη εβδομάδα μόδας, καθώς και ένα χρηματικό έπαθλο 1.000€ για να σχεδιάσουν και να παράξουν την πρώτη τους συλλογή.

Μεγάλος χορηγός μετονομασίας της φετινής digital edition της Athens Xclusive Designers Week είναι το Pantene, με τη νέα σειρά του Pro-V miracles για δυνατά και μακριά μαλλιά.

Επίσημοι συνεργάτες είναι η σχολή Freddy MakeUp Stage που επιμελείται το μακιγιάζ των μοντέλων και η σχολή κομμωτικής Diamantopoulos που έχει αναλάβει το haistyling. Χορηγός των προϊόντων haistyling είναι η Γαλλική εταιρία René Furterer.

Επίσημος χορηγός φιλοξενίας της διοργάνωσης είναι το ξενοδοχείο Academias Hotel, Autograph Collection. Επιπλέον, τη διοργάνωση υποστηρίζουν τα ροφήματα Starbucks RTD Coffee, το νερό Minoa Water, καθώς και η εταιρία Visual Graphics που προμήθευσε στη διοργάνωση τα ευφάνταστα T-Shirts.

Μέσα στην τόσο δύσκολη περίοδο της πανδημίας, η Athens Xclusive Designers Week by Pantene συνεχίζει δυναμικά, έχοντας ως στόχο την στήριξη της εγχώριας βιομηχανίας της μόδας και των Ελλήνων δημιουργών, παρακινώντας το κοινό να επιλέγει ελληνικά, για να συμβάλλει στη βιωσιμότητα του κλάδου.

Η προβολή των επεισοδίων της Athens Xclusive Designers Week by Pantene στο LiFO.gr προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο Νοέμβριο, ενώ οι τελικές ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα.