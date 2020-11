Με 30 νέες ταινίες το ΕRTFLIX στο lockdown

Tο ERTFLIX θα προσθέσει 30 νέες ταινίες στο περιεχόμενό του «για τις μέρες του lockdown».

«Από σήμερα εμπλουτίζει το περιεχόμενό του με 30 νέες ταινίες για όλα τα γούστα και τις ηλικίες, με στόχο να γίνει η πιο αγαπημένη συνήθεια για ακόμη περισσότερους από τους 200.000 φανατικούς φίλους του που ήδη μπαίνουν καθημερινά στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ.



Οι 30 νέοι τίτλοι περιλαμβάνουν blockbuster από το Χόλυγουντ, ταινίες από ανεξάρτητο αμερικανικό κινηματόγραφο, αλλά και βραβευμένες ευρωπαϊκές, όπως και εξαιρετικές βιογραφίες. Όσο για τους ηθοποιούς, ένα λαμπρό καστ θα παρελάσει μπροστά σας. Από τον Ντάστιν Χόφμαν και τον Κόλιν Φάρελ έως τον Μέλ Γκίμπσον. Και από τη Νίκολ Κίντμαν έως τη Γκούινεθ Πάλτροου και τη Λίλι Τόμλιν.



Στο πλαίσιο της ανανέωσης του περιεχομένου του ERTFLIX δημιουργείται από σήμερα μια νέα κατηγορία με τον τίτλο ΝΕΑΝΙΚΕΣ που οι πιστοί της πλατφόρμας μπορούν να βρουν teen ταινίες, αλλά και μουσικά ντοκιμαντέρ» αναφέρει σχετικό δελτίο τύπου.



Oρισμένες από το ΜΕΝΟΥ/ΤΑΙΝΙΕΣ του ERTFLIX.

Περιπέτειες:



«Ήμασταν κάποτε στρατιώτες» (We Were Soldiers) | με τους Μελ Γκίμπσον, Μάντλιν Στόου, Σαμ Έλιοτ

«Το Χάρισμα» (The Gift) | με τους Κέιτ Μπλάνσετ, Κιάνου Ριβς, Χίλαρι Σουάνγκ

«Το τελευταίο τρένο για τη Γιούμα» (3:10 To Yuma) με τους Ράσελ Κρόου, Κρίστιαν Μπέιλ

Κωμωδίες:



«Το νόημα της ζωής και πώς να το χάσετε» (I Heart Huckabees ) | Παίζουν οι: Τζουντ Λο, Λίλι Τόμλιν, Ντάστιν Χόφμαν,

«Ένας εντιμότατος κλέφτης» (Ordinary decent criminal) | Παίζουν οι: Κέβιν Σπέισι, Λίντα Φιορεντίνο

«Άτακτος παππούς» (Dirty Grandpa) | Παίζουν οι: Ρόμπερντ ντε Νίρο, Ζακ 'Εφρον,

Σύγχρονα θρίλερ:



«Underworld: Η εξέλιξη» (Underworld Evolution) | Παίζουν οι: Κέιτ Μπέκινσειλ, Σκοτ Σπίντμαν, Ντέρεκ Τζακόμπι,Τόνι Κάραν

«Vampire Academy: Blood sisters» | Παίζουν οι: Γκάμπριελ Μπερν, Όλγα Κιριλένκο,

Κοινωνικές:



«Ο θάνατος του Ιερού Ελαφιού» (The Killing of a Sacred Deer) | Παίζουν οι: Κόλιν Φάρελ, Νικόλ Κίντμαν, Μπάρι Κέγκαν

«Yves Saint Laurent» | Παίζουν οι: Γκιγιόμ Γκαγιέν, Πιερ Νινέ

Μουσικές:



«Αναζητώντας τη Χώρα του Ποτέ» (Michael Jackson: Searching for Neverland) | Παίζουν οι: Νέιβι Τσάρλς, Τσαντ Λ.Κόλμαν

«Bruce Springsteen: Aυτοπροσώπως» | Με τον Μπρους Σπρίνγκστιν

Ρομαντικές:



«Απρόσμενος έρωτας» (Sliding Doors) | Παίζουν οι: Γκουίνεθ Πάλτροου, Τζον Χάνα

«Μάθημα Τανγκό» (The Tango Lesson) | Παίζουν οι: Σάλι Πότερ, Πάμπλο Βερόν

«Έρωτας με την πρώτη μπουνιά» (Love at First Fight) | Παίζουν οι: Αντέλ Χενέλ, Κέβιν Αζαϊς

«Υπενθυμίζεται ότι το ERTFLIX είναι δωρεάν διαθέσιμο στο https://www.ertflix.gr, και σεsmart τηλεοράσεις καθώς και σε κινητά και tablets με τις δωρεάν ERTFLIX εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί».