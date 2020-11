Έλεν Πομπέο: «Στο Grey's Anatomy δεν μας επέτρεπαν να λέμε "κόλπος"»

Το «vagina» [σ.σ. κόλπος] ήταν κάποτε απαγορευμένη λέξη στο πλατό του Grey's Anatomy, όπως αποκάλυψε η Έλεν Πομπέο.

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, με αφορμή την πρεμιέρα της 17ης σεζόν, όπου αναφέρθηκε στην εποχή όταν οι υπεύθυνοι παραγωγής προσπάθησαν να σταματήσουν τους σεναριογράφους να δίνουν σε χαρακτήρες τη λέξη «vagina», στην πρώτη σεζόν.

Η τότε λογοκρισία έγινε ακόμη πιο έντονη μετά από ένα επεισόδιο του 2005 με τίτλο «The First Cut Is the Deepest», όπου η Meredith Grey - που υποδύεται η Πομπέο- κρατούσε ένα ακρωτηριασμένο πέος στο νοσοκομείο, μέσα σε πάγο, σε όλο το επεισόδιο.

«Έγινε μεγάλος καβγάς επειδή μπορούσες να πεις "penis" [σ.σ. πέος], αλλά δεν μπορούσες να πεις "vagina" [σ.σ. κόλπος]», σχολίασε η 51χρονη ηθοποιός. «Κάπως έτσι προέκυψε ο όρος "va-jay-jay". Τον σκέφτηκε η [παραγωγός] Σόντα Ράιμς επειδή δεν μας επιτρεπόταν να λέμε "vagina". Θυμάμαι να λέει χαρακτηριστικά, "Είπαμε "πέος" 96 φορές στο επεισόδιο και δεν μπορούμε να πούμε "κόλπος";», πρόσθεσε. «Και μας λένε, "Ναι, δεν μπορείτε να το πείτε". Οπότε σκέφτηκε το "va-jay-jay" και έτσι λύθηκε το πρόβλημα».