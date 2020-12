Κίνα: Αποσύρθηκε από τις αίθουσες η ταινία «Monster Hunter» - Αντιδράσεις για προσβλητικό λογοπαίγνιο

Η ταινία επιστημονικής φαντασίας Monster Hunter αποσύρθηκε από τις κινηματογραφικές αίθουσες στην Κίνα μια ημέρα μετά την κυκλοφορία της με αφορμή αντιδράσεις που προκάλεσε λογοπαίγνιο σε μία σκηνή.

Οι πρωταγωνιστές της ταινίας έκαναν έναν λογοπαίγνιο με τις λέξεις «knees» (γόνατα) και «Chinese» (κινέζικα), το οποίο θεωρήθηκε προσβλητικό.

Η ταινία, βασισμένη στη δημοφιλή σειρά βιντεοπαιχνιδιών της Capcom, κυκλοφόρησε στην Κίνα την Παρασκευή, εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη κυκλοφορία στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι κινηματογράφοι άρχισαν γρήγορα να ακυρώνουν τις προβολές και να επιστρέφουν τα εισιτήρια στους θεατές όταν ένα κλιπ από σκηνή της ταινίας άρχισε να κυκλοφορεί στα κινεζικά social media.

Σύμφωνα με το Variety, το προσβλητικό κλιπ απεικονίζει δύο χαρακτήρες, έναν λευκό και έναν Ασιάτη, που υποδύεται ο Jin Au-Yeung, να οδηγούν μαζί. Ο Jin λέει «Κοίτα τα γόνατά μου!» και ο συμπρωταγωνιστής του απαντά αστειευόμενος «Τι γόνατα είναι αυτά; Κινέζικα;» (What kind of knees are these?" "Chi-nese!»).

Αυτό ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει σωρεία αντιδράσεων. Το παράπτωμα για την σκηνή δε, φαίνεται πως είχε δύο βασικά ατοπήματα: ότι ο διάλογος θυμίζει ρατσιστικό χλευασμό εποχές σχολείου και ότι σύμφωνα με την κινεζική μετάφραση ο Jin έλεγε κάτι τελείως διαφορετικό.

Στους υπότιτλους φάνηκε ότι απέφυγαν να μεταφράσουν το αγγλικό λογοπαίγνιο και αντ' αυτού ο Jin λέει «Οι άνδρες έχουν χρυσό κάτω από τα γόνατά τους, και γονατίζουν μόνο για τους ουρανούς και τη μητέρα τους». Ωστόσο, σύμφωνα με τους θεατές η συνολική απόδοση έδειχνε ότι οι παραγωγοί της ταινίας επιχείρησαν να καλύψουν ένα ρατσιστικό αστείο.

Στο Weibo το hashtag «Να αποσυρθεί το Monster Hunter» προβλήθηκε περισσότερες από 7,87 εκατομμύρια φορές ενώ την ίδια ώρα η εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Capcom Asia φέρεται να επιδιώκει να αποστασιοποιηθεί από την ταινία.

Σύμφωνα με το Deadline, η Tencent Pictures της Κίνας συνεργάστηκε όμως, με τις κινεζικές αρχές για την επεξεργασία της σκηνής.

Η διαμάχη υπογράμμισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες ψυχαγωγίας σε ανάλογα περιστατικά στην τεράστια κινεζική αγορά, ενώ παράλληλα υπάγονται στους αυστηρούς νόμους λογοκρισίας της χώρας.

Η ταινία δημιουργήθηκε από την γερμανική Constantin Films και την Tencent Pictures. Η Constantin Films εξέδωσε ανακοίνωση, αναφέροντας ότι «ζητά ειλικρινά συγνώμη από το κινεζικό κοινό» για την απόδοση της σκηνής.

«Δεν υπήρχε απολύτως καμία πρόθεση για φυλετικές διακρίσεις, ούτε θέλαμε να προσβάλουμε ή να θίξουμε με οποιονδήποτε τρόπο την κινεζική κληρονομιά». Πρόσθεσε δε, ότι «άκουσε τις ανησυχίες που εξέφρασαν τα κινέζικα ακροατήρια» και η συγκεκριμένη ατάκα είχε αφαιρεθεί. Ωστόσο, η διαδικτυακή οργή συνεχίστηκε.

«Οι συγγνώμες δεν γίνονται αποδεκτές. Δεν το σκεφτήκατε όταν γράψατε το σενάριο; Δεν το πιστεύω. Πρέπει να γράφτηκε σκόπιμα», ανέφερε χρήστης.

«Πρόκειται για μία πολύ κακή περίπτωση φυλετικών διακρίσεων, δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση», έγραψε ένας άλλος.

Με πληροφορίες του Guardian