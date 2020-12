Netflix: «Τι είδαμε το 2020» - Οι πιο δημοφιλείς παραγωγές

Μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού, το 2020, έμεινε σπίτι λόγο κορωνοϊού, με το Netflix να αποτελεί «συντροφιά».

Στις ΗΠΑ, το Netflix κατέγραψε ότι οι χρήστες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα «ντοκιμαντέρ, τα reality, τις ρομαντικές ταινίες και τις ιστορίες εκτός ΗΠΑ» το 2020 καθώς οι θεατές στράφηκαν στα προγράμματά του για «αγάπη, απόδραση και επαφή».

Ενδιαφέρον στοιχείο το γεγονός πως, καθώς φέτος ήταν αδύνατα τα ταξίδια, προέκυψε μια νέα μορφή «ταξιδιού». «Ταξιδέψαμε σε διαφορετικές χώρες από τα σπίτια μας», ανακοίνωσε το Netflix στην έκθεση «What We Watched 2020» (Τι είδαμε το 2020).

Σε σύγκριση με το 2019, τα ξενόγλωσσα προγράμματα σημείωσαν αύξηση των προβολών κατά 50% φέτος, με το ισπανικό The Platform, το The Barbarianα από τη Γερμανία και τη Rogue City της Γαλλίας να ηγούνται του συγκεκριμένου είδους.

Η προβολή anime στις ΗΠΑ αυξήθηκε περισσότερο από 100% και το ενδιαφέρον για τα K-δράματα σχεδόν τριπλασιάστηκε. Αξίζει να σημειωθεί ότι μια από τις πιο δημοφιλείς κωμωδίες του Netflix παγκοσμίως φέτος ήταν η το Emily in Paris.

Το κοινό επίσης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ντοκιμαντέρ όπως τα Tiger King, Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez, American Murder: The Family Next Door και The Social Dilema.

Ωστόσο, το γέλιο είναι η καλύτερη θεραπεία και οι κωμωδίες επίσης είχαν την τιμητική τους, ειδικά κατά την περίοδο των εκλογών στις ΗΠΑ. Εκπομπές όπως οι Hubie Halloween, The Wrong Missy, Space Force, Holidate, Kevin Hart: Zero F ** ks Given, Never Have I Ever και Sam Jay: 3 In The Morning κέρδισαν το αμερικανικό κοινό.

Οι δημοφιλείς παραγωγές που κέρδισαν τις εντυπώσεις

Εκπαιδευτικά: 13th; Dear White People; The Social Dilemma; The Trial of the Chicago 7; Crip Camp.

Ταξιδιωτικά: The Platform; Barbarians; Kingdom S2; Money Heist; Rogue City.

Της απόδρασης: Tiger King; Floor is Lava; Over the Moon; Extraction; Selling Sunset.

Κωμωδίες: Hubie Halloween; The Wrong Missy; Space Force S1; Kevin Hart: Zero F**ks Given; Never Have I Ever.

Ρομαντικές ταινίες: The Half of It; Love is Blind; The Kissing Booth 2; Princess Switch: Switched Again; To All The Boys: P.S. I Still Love You.

Δράματα: Miracle in Cell No. 7; All the Bright Places 1; The Lost Husband; Hillbilly Elegy; My Octopus Teacher.

Με πληροφορίες του Netflix