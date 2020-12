Just the 2 of them: Η Άννα Βίσση για πρώτη φορά ντουέτο με τη Δέσποινα Βανδή - «Σεισμός» στο Twitter

Για πρώτη φορά στα χρονικά η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή βρέθηκαν στο ίδιο πλατό και τραγούδησαν ντουέτο μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, προκαλώντας «σεισμό» στα social media.



Δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής τραγούδησαν ζωντανά στον τελικό του ριάλιτι Just the 2 of Us, όπου η Δέσποινα Βανδή είναι μέλος της κριτικής επιτροπής και η Άννα Βίσση είχε έρθει προσκεκλημένη για να τραγουδήσει.

Πολύ γρήγορα, κάλεσε και την Δέσποινα Βανδή στη σκηνή που ήδη είχε ανεβάσει story με το «αντίπαλο δέος» στο Instagram. «Θέλω να μου έρθεις εδώ, αργά», είπε η Άννα Βίσση στην Δέσποινα Βανδή, και εκείνη ανταποκρίθηκε, πλησιάζοντας για να τραγουδήσουν για πρώτη φορά μαζί, ξεκινώντας με την επιτυχία της Α.Βίσση «Ατμόσφαιρα Ηλεκτρισμένη».



Ανάμεσα στα κομμάτια που ακολούθησαν, οι δύο τραγουδίστριες κουβέντιασαν με μουσική υπόκρουση, αλλάζοντας μερικούς από τους στίχους για να αστειευτούν με την συγκυρία του απρόσμενου ντουέτου. «Δέσποινα έχεις καταλάβει ότι τους την έχουμε σπάσει και λίγο;» σχολίασε η Άννα Βίσση που ερμήνευσε on stage με την Δ. Βανδή μερικά από τα πιο γνωστά τους κομμάτια όπως «Δε Με Αγαπάς», «Στα 'δωσα Όλα» και «Αντίστροφη Μέτρηση» (βλ. βίντεο που ακολουθεί).

Η κοινή τους εμφάνιση ολοκληρώθηκε με ένα φιλί που έγινε σχεδόν αμέσως meme στο Twitter με πολλούς χρήστες να καλούν τον Νίκο Κοκλώνη να αναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες «συμφιλίωσης» στον χώρο.

Όταν ο Νίκος Κοκλώνης ανέβηκε στη σκηνή, αποκάλυψε πως Αννα Βίσση και Δέσποινα Βανδή είχαν συναντηθεί πριν από λίγες ημέρες στο σπίτι του. Η Δέσποινα Βανδή είχε φτάσει πρώτη και λίγο αργότερα μπήκε η Αννα Βίσση που μονολόγησε «η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη» επιχειρώντας να σπάσει τον πάγο και μέσα σε λίγα λεπτά ήταν «αχώριστες», σύμφωνα με τον κεντρικό παρουσιαστή.

Η Άννα Βίσση διέλυσε μάλιστα τις φήμες για «αγεφύρωτη έχθρα»: «Κάποια πράγματα δεν χρειάζονται εξήγηση. Showbiz είναι αυτή, ίντριγκες γίνονται, εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα μεταξύ μας. Απλά τελείωσε. Όχι τελείωσε, δεν άρχισε ποτέ...»