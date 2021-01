Κλασικές ταινίες τρόμου διαθέσιμες δωρεάν στο Youtube - Πώς να τις παρακολουθήσετε

Οι φανς των ταινιών θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν δωρεάν μερικές από τις πιο κλασικές ταινίες τρόμου της Universal Pictures.

Η NBCUniversal θα προβάλλει επτά κλασικές ταινίες στο κανάλι «Fear: The Home of Horror» του YouTube, ξεκινώντας από τις 15 Ιανουαρίου.

Οι ασπρόμαυρες ταινίες που θα μεταφορτωθούν είναι Dracula (1931), Frankenstein (1931), The Mummy (1932), The Invisible Man (1933), The Wolf Man (1941), Bride Of Frankenstein (1935) και Abbott And Costello Meet Frankenstein (1948), με την καθεμία διαθέσιμη για μια εβδομάδα.

Επιπλέον, στη διάρκεια της πρεμιέρας κάθε ταινίας οι φανς θα μπορούν να την προσθέσουν στην ψηφιακή τους βιβλιοθήκη με μειωμένη τιμή.

Οι ταινίες θα κάνουν πρεμιέρα στο «Fear: The Home of Horror» εδώ. Ολόκληρο το πρόγραμμα προβολών:

- 15 Ιανουαρίου: Dracula (1931), The Mummy (1932)

- 16 Ιανουαρίου: Frankenstein (1931), Bride Of Frankenstein (1935)

- 17 Ιανουαρίου: The Invisible Man (1933), The Wolf Man (1941), Abbott And Costello Meet Frankenstein (1948)

Με πληροφορίες από ΝΜΕ