Πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκε η επιστροφή της αγαπημένης σειράς Sex & the City.

Όσοι αγάπησαν την τηλεοπτική σειρά θα πάρουν ξανά μία «γεύση» από τις περιπέτειες της γνωστής παρέας, από την οποία, ωστόσο, θα λείπει η «Σαμάνθα» Κιμ Κατράλ.

Την δοκιμασμένη «συνταγή της επιτυχίας» ακολουθεί τώρα μία άλλη, κυριολεκτική συνταγή: αυτή του Carrie cupcake, του περίφημου γλυκίσματος που απολαμβάνουν σε ένα παγκάκι έξω από το ζαχαροπλαστείο Magnolia Bakery, η Κάρι και η Μιράντα.

Από τη στιγμή που γυρίστηκε η συγκεκριμένη σκηνή, το Νεοϋορκέζικο ζαχαροπλαστείο έγινε πασίγνωστο και λάνσαρε το γλύκισμα με το όνομα «Carrie cupcake», με τον κόσμο να σχηματίζει ουρές για να το δοκιμάσει. Για να γιορτάσει την επιστροφή της σειράς, το ζαχαροπλαστείο αποκάλυψε τη συνταγή του cupcake στο Insider, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να το φτιάξουν στο σπίτι τους.

Βήμα προς βήμα η συνταγή

ΥΛΙΚΑ

Για 24 cupcakes

3 κούπες αλεύρι για κέικ

1 ¾ κ.γ. baking powder

¼ κ.γ. μαγειρική σόδα

½ κ.γ. αλάτι

1 κούπα γάλα πλήρες

½ κούπα sour cream

2 στικ ανάλατο βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

1 ½ κούπα κρυσταλλική ζάχαρη

1 ¾ κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

4 ασπράδια αυγών

Για την κρέμα βουτύρου

2 στικ ανάλατο βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

4 κούπες άχνη ζάχαρη, κοσκινισμένη

3-4 κ.σ. γάλα πλήρες

Ροζ χρώμα ζαχαροπλαστικής

Διακοσμητικό μαργαρίτα

Εκτέλεση

-Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 160C και στρώνουμε με αντικολλητικό χαρτί 24 θήκες για μάρφιν.

-Σε ένα μεσαίο μπολ, χτυπάμε το αλεύρι, το baking powder, τη μαγειρική σόδα και το αλάτι και αφήνουμε στην άκρη. Σε ένα δοχείο, χτυπάμε το γάλα και την sour cream.

-Με ένα μίξερ, χτυπάμε το βούτυρο, τη ζάχαρη και τη βανίλια σε μέτρια ταχύτητα μέχρι το μείγμα να γίνει ελαφρύ και αφράτο (3-5 λεπτά).

-Προσθέτουμε σιγά σιγά τα ασπράδια μέχρι να ενσωματωθούν καλά.

-Μειώνουμε σε χαμηλή ταχύτητα και προσθέτουμε το αλεύρι σε τρεις δόσεις, εναλλάσσοντας με το μείγμα του γάλακτος. Χτυπάμε για 15 δευτερόλεπτα, μέχρι να ενωθούν όλα καλά.

-Ρίχνουμε το μείγμα στις θήκες και ψήνουμε τα cupcakes για 20-22 λεπτά.

Για τη κρέμα βουτύρου:

-Χτυπάμε το βούτυρο σε μεσαία ταχύτητα με το μίξερ για 3-4 λεπτά, μέχρι να γίνει ελαφρύ και αφράτο.

-Προσθέτουμε τη βανίλια και συνεχίζουμε για άλλο ένα λεπτό.

-Μειώνουμε σε χαμηλή ταχύτητα και ρίχνουμε την άχνη ζάχαρη, μια κούπα τη φορά. Το μείγμα θα γίνει πιο παχύ και ξηρό.

-Ρίχνουμε το γάλα και την υπόλοιπη ζάχαρη μέχρι να γίνει κρεμώδες και απαλό.

-Χτυπάμε το γλάσο σε χαμηλή ταχύτητα για 1-2 λεπτά ακόμη.

-Προσθέτουμε το χρώμα, σταγόνα-σταγόνα και ανακατεύουμε μέχρι να ενωθεί καλά.

-Με μια σπάτουλα απλώνουμε την κρέμα βουτύρου στα cupcakes και διακοσμούμε.

Το πρώτο τρέιλερ και οι αλλαγές στη σειρά

Οι φήμες πως σχεδιάζονταν ένα makeover της διάσημης σειράς επιβεβαιώθηκαν όταν τρεις από τις τέσσερις πρωταγωνίστριες του Sex and the City, η Sarah Jessica Parker, η Cynthia Nixon και η Kristin Davis, δημοσιοποίησαν ένα πρώτο τρέιλερ της επερχόμενης σειράς στους λογαριασμούς τους στα social media.

Ωστόσο ο τίτλος τώρα θα είναι "And Just Like That..." και η τέταρτη της γυναικείας παρέας, η Kim Cattrall, η οποία υποδύθηκε την Samantha, δεν θα επιστρέψει στο πλατό για γυρίσματα, όπως είχε επανειλημμένα ξεκαθαρίσει σε συνεντεύξεις της.

Με πληροφορίες από Insider