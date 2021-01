Πάτρικ Λίχι: Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών, που έχει εμφανιστεί σε πέντε ταινίες του Batman [ΒΙΝΤΕΟ]

Ο γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος από το Βερμόντ Πάτρικ Λίχι, είναι φανατικός θαυμαστής του Batman και έχει εμφανιστεί όχι σε μία αλλά σε πέντε ταινίες με τον υπερήρωα.

Ο Λίχι δεν είναι απλά ένας γερουσιαστής, αλλά είναι ο τρίτος στη σειρά διαδοχής του Προεδρικού θώκου, σε περίπτωση που χρειαστεί να αναλάβει καθήκοντα. Αν και είναι μάλλον απίθανο να χρειαστεί ποτέ να υπηρετήσει ως Πρόεδρος, η θέση του δίνει περισσότερη «λάμψη» με τη συμμετοχή του στις ταινίες του Batman.

Όταν δεν εργάζεται στα επιμελητήρια της Γερουσίας στην Ουάσιγκτον, ο Λίχι, σύμφωνα με το CTV News, πηγαίνει μέχρι τη Gotham City. «Εάν ζεις στον πραγματικό κόσμο όλη την ώρα, μπορεί να είναι βαρετό», δήλωσε ο γερουσιαστής στην εφημερίδα Seven Days του Βερμόντ το 2008.

Ο Λίχι δεν θέλησε να μιλήσει σε αυτή τη φάση, αλλά όπως έγραψε στο πρόλογο του «Detective Comics: 80 Years of Batman», γεννήθηκε μόλις ένα χρόνο μετά το πρώτο κόμικ του Batman που δημοσιεύθηκε το 1939.

Ανακάλυψε για πρώτη φορά τον Batman σε ηλικία 4 ετών και έκτοτε η λατρεία του για τον υπερήρωα όλο και μεγάλωνε. Ενώ οι φίλοι του στο σχολείο ήταν οπαδοί του Superman, εκείνος βρήκε έναν «συγγενικό δεσμό» με τον Batman. «Η είσοδος στον κόσμο του Batman μέσω της φαντασίας μου άνοιξε μια πρώιμη πόρτα σε μια δια βίου αγάπη για την ανάγνωση», έγραψε στον πρόλογό του.

«Μερικές από τις αγαπημένες μου αναμνήσεις ως παιδί ήταν στη βιβλιοθήκη, έναν χώρο όπου όλοι χωρούν, όλοι ταιριάζουν και οι δυνατότητες είναι απεριόριστες», γράφει στο site της Γερουσίας.

Ο Λίχι εξελέγη στη Γερουσία το 1974 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, η σχέση του με τον Batman δεν είχε καμία σχέση με τα καθήκοντά του στο Καπιτώλιο. Αυτό άλλαξε το 1996, όταν συνεργάστηκε με την DC Comics για να δημιουργήσουν το «Batman: Death of Innocents: The Horror of Landmines».

Η πρώτη εμφάνιση του δίπλα στον Batman, ωστόσο είχε έρθει έναν χρόνο νωρίτερα, το 1995, όταν εμφανίστηκε στην ταiνία «Batman Forever». Την ίδια χρονιά, ερμήνευσε έναν χαρακτήρα με τον τίτλο «Territorial Governor» στο «Batman: The Animated Series».

Εμφανίστηκε και στο «Batman v. Superman: Dawn of Justice» ενώ συνήθως ερμηνεύει διεφθαρμένους πολιτικούς. Η πιο αξιοσημείωτη καμέο εμφάνισή του όμως, ήταν εκείνη του 2008 στον «Σκοτεινό Ιππότη», όπου ήρθε αντιμέτωπος με τον Τζόκερ του Heath Ledger.

Θα απουσιάζει όμως από την ταινία με πρωταγωνιστή τον Robert Pattinson. Λόγω του βεβαρυμένου προγράμματός του, όπως είπε στο Burlington Free Press «δεν προσπάθησε καν να συμμετάσχει». Οι εμφανίσεις του δεν έχουν σκοπό την αυτοπροβολή και την αμοιβή, αντίθετα, δωρίζει κάθε αμοιβή από τις εμφανίσεις του στην αγαπημένη του βιβλιοθήκη Kellogg-Hubbard, όπου βοήθησε στη χρηματοδότηση μιας παιδικής πτέρυγας.

Με πληροφορείς του CTVNews