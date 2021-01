Κρίστοφερ Νόλαν: Οι 35 αγαπημένες του ταινίες που συστήνει σε όλους

Από τα κλασικά επιστημονικής φαντασίας «Alien» και «Blade Runner 2049» έως το «The Hateful Eight» και το «Speed» ο πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Κρίστοφεν Νόλαν επιλέγει τις 35 αγαπημένες του ταινίες.

Ο Κρίστοφερ Νολάν έχει γίνει ένας από τους πιο διάσημους σκηνοθέτες που εργάζονται στο Χόλιγουντ από τότε που ξεκίνησε την καριέρα του, με το «Μemento» να καθορίζει μία ολόκληρη σειρά θεατών και δημιουργών.

Ακολούθησαν μοναδικές δημιουργίες από το Inception και το Interstellar μέχρι το υπέροχο The Dark Knight (Σκοτεινός Ιπpότης) με τον Ηeath Ledger ως εμβληματικό Τζόκερ και τα πιο πρόσφατα Dunkirk (Δουνκέρνη) και Tenet.

Οι αγαπημένες του ωστόσο ταινίες, τις οποίες και θεωρεί ότι όλοι πρέπει να δουν τουλάχιστον μία φορά, είναι οι εξής:

1.«Heat» (1995) του Μάικλ Μαν

2.«The Hateful Eight» (2016) του Κουέντιν Ταραντίνο

3.«Baby Driver» (2017) του Εντγκαρ Ράιτ

4.«Οι Δρόμοι της Φωτιάς» (Chariots of Fire, 1981) του Χιου Χάντσον

5. «Speed» (1994) του Γιαν ντε Μποντ

6. «Unstoppable» (2010) του Τόνι Σκοτ

7. «2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος» (2001: Α Space Odyssey, 1968) του Στάνλεϊ Κιούμπρικ

8. «Οι Δώδεκα Ένορκοι» (12 Angry Men, 1957) του Σίντνεϊ Λιούμετ

9. «Alien» (1979) & «Blade Runner» (1982) του Ρίντλεϊ Σκοτ

10. «Ουδέν Νεότερον Από το Δυτικό Μέτωπο» (All Quiet On The Western Front, 1930) του Ντέλμπερτ Μαν

11. «Star Wars» (1977) του Τζορτζ Λούκας

12. «Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου» (Close Encounters of the Third Kind, 1977) του Στίβεν Σπίλμπεργκ

13. «Ο Λόρενς της Αραβίας» (Lawrence of Arabia, 1962) του Ντέιβιντ Λιν

14. «Ξένος Ανταποκριτής» (Foreign Correspondent, 1941) του Αλφρεντ Χίτσκοκ

15. «Η Κόρη του Ράιαν» (Ryan's Daughter, 1970) του Ντέιβιντ Λιν

16. «Η Δύναμη Της Σάρκας» (Bad Timing, 1980) του Νίκολας Ρεγκ

17. «Η Μάχη του Αλγερίου» (The Battle of Algiers, 1965) του Τζίλο Ποντεκόρβο

18. «Ο Πρώτος Άνθρωπος» (First Man, 2018) του Ντάμιεν Σαζέλ

19. «For All Mankind» (1989) του Αλ Ράινερτ

20. «Απληστία» (Greed, 1924) του Eριχ Φον Στροχάιμ

21. «Συμβόλαιο με το Θάνατο» (The Hit, 1984) του Στίβεν Φρίαρς

22. «Koyaanisqatsi» (1983) του Γκόντφρεϊ Ρέτζιο

23. «Καλά Χριστούγεννα Κύριε Λόρενς» (Merry Christmas Mr. Lawrence, 1983) του Νάγκισα Οσιμα

24. «Metropolis» (1927) του Φριτς Λανγκ

25. «Mr. Arkadin» (1955) του Ορσον Γουέλς

26 «The Right Stuff» (1983) του Φίλιπ Κάουφμαν

27. «Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν» (Saving Private Ryan, 1998) του Στιβεν Σπίλμπεργκ

28. «Η Κατάσκοπος που με Αγάπησε» (The Spy Who Loved Me, 1977) του Λιούις Γκίλμπερτ

29. «Street of Crocodiles» (1986) των Στίβν κα Τίμοθι Κιουέι

30. «Η Αυγή» (Sunrise, 1927) του Φρήντριχ Βίλεμ Μουρνάου

31. «Superman» (1978) του Ρίτσαρντ Ντόνερ

32. «Das Testament des Dr. Mabuse» (1933( του Φριτς Λανγκ

33. «Λεπτή Κόκκινη Γραμμή» (The Thin Red Line, 1998) του Τέρενς Μάλικ

34. «Topkapi» (1964) του Ζιλ Ντασέν

35. «Το Δέντρο της Ζωής» (Tree of Life, 2011) του Τέρενς Μάλι

Με πληροφορείς του indiewire