Ο Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ άφησε κακές εντυπώσεις στα Φιλαράκια - Γιατί ενοχλήθηκαν Άνιστον και Κοξ

Ο Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ δεν άφησε και τις καλύτερες εντυπώσεις όταν συνεργάστηκε με τις Τζένιφερ Άνιστον και Κόρτνεϊ Κοξ στα Φιλαράκια για το επεισόδιο «The One After the Superbowl: Part 2».

Στο επεισόδιο, που προβλήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 1996, ο Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ υποδύθηκε μια εκδοχή του εαυτού του, γνωρίζοντας τυχαία τις Ρέιτσελ και Μόνικα στα γυρίσματα μιας ταινίας. Το σενάριο ήθελε τις δυο πρωταγωνίστριες να ερωτεύονται αμφότερες τον Βαν Νταμ με την Φοίβη (Λίζα Κούντροου) να προσπαθεί μάταια να τις μεταπείσει. Ωστόσο αποφασίζουν τελικά να τον αφήσουν όταν υποτίθεται ότι τους προτείνει να κάνουν τρίο.

Με αφορμή την πρόσφατη συμπλήρωση 265 χρόνων από την προβολή του επεισοδίου, ο σκηνοθέτης Μάικλ Λεμπέκ αποκάλυψε πως η συνεργασία με τον Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ δεν ήταν και τόσο καλή κατά την σύντομη παραμονή του στο πλατό των Friends.

Μιλώντας στο The Hollywood Reporter, μαζί με άλλους συντελεστές της σειράς, ο Μάικλ Λεμπέκ σημείωσε ότι ο διάσημος ηθοποιός ήταν δύσκολος στη μεταχείριση, ενώ τον χαρακτήρισε επίσης «απροετοίμαστο και αντιεπαγγελματικό».

Ο σκηνοθέτης των δυο επεισοδίων με το Superbowl ανέφερε συγκεκριμένα ένα περιστατικό όπου ο Βαν Νταμ έκανε τις Τζένιφερ Άνιστον και Κόρτνεϊ Κοξ να νιώσουν πολύ άβολα.

Σε bonus σκηνές που δεν προβλήθηκαν τελικά με το επεισόδιο, ο Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ φιλούσε και την Ρέιτσελ και τη Μόνικα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Λεμπέκ, το γύρισμα δεν εξελίχθηκε ομαλά.

«Είναι απροετοίμαστος και αλαζόνας! Αλλά θέλω να μοιραστώ αυτή την ιστορία: Κάναμε πρώτα γύρισμα με την Τζένιφερ και μαζί του. Μετά [η Άνιστον] έρχεται και μου λέει, "Λεμ, μου κάνεις μια χάρη να του ζητήσεις να μην χώνει τη γλώσσα του μες στο στόμα μου όταν με φιλάει;". Του λέω πως όλα πήγαν καλά και πως η σκηνή είναι σύντομη οπότε δεν χρειαζόταν να κάνει κάτι τέτοιο. Μετά κάναμε γύρισμα με την Κόρτνεϊ. Και να που έρχεται κι εκείνη και μου λέει, "Λεμ, μπορείς σε παρακαλώ να του πεις να μην βάζει τη γλώσσα του στο στόμα μου;". Δεν το πίστευα! Χρειάστηκε να του το πω ξανά, αλλά με πιο αυστηρό τόνο», εξηγεί.

Για την ιστορία το επεισόδιο «The One After the Superbowl» είδαν συνολικά 52.9 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ εκτός από τον Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ εμφανίζονται επίσης η Μπρουκ Σιλντς και η Τζούλια Ρόμπερτς.